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Мишустин назначил новых заместителей министра просвещения России
11 марта 2020, 20:35 • 32 • Политика
Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил новых заместителей министра просвещения РФ. Соответствующие распоряжения опубликованы на интернет-портале правовой информации в среду, 11 марта.
В частности, появились два новых статс-секретаря — замминистра просвещения России. Ими стали Андрей Корнеев и Алексей Херсонцев.
Кроме того, Мишустин подписал еще несколько документов с назначениями. Посты заместителей министра просвещения также займут Денис Грибов и Дмитрий Глушко.
21 января президент России Владимир Путин подписал указ о новом составе кабинета министров страны. Министерство просвещения возглавил Сергей Кравцов. До этого он руководил Рособрнадзором.
На следующий день, 22 января, Кравцов заявил, что России не нужны революции в сфере образования. Он отметил, что необходимо обеспечить преемственность и спокойное развитие.
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