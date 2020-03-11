Мишустин назначил новых заместителей министра просвещения России

Председатель правительства России Михаил Мишустин назначил новых заместителей министра просвещения РФ. Соответствующие распоряжения опубликованы на интернет-портале правовой информации в среду, 11 марта.

В частности, появились два новых статс-секретаря — замминистра просвещения России. Ими стали Андрей Корнеев и Алексей Херсонцев.

Кроме того, Мишустин подписал еще несколько документов с назначениями. Посты заместителей министра просвещения также займут Денис Грибов и Дмитрий Глушко.

21 января президент России Владимир Путин подписал указ о новом составе кабинета министров страны. Министерство просвещения возглавил Сергей Кравцов. До этого он руководил Рособрнадзором.

На следующий день, 22 января, Кравцов заявил, что России не нужны революции в сфере образования. Он отметил, что необходимо обеспечить преемственность и спокойное развитие.