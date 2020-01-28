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Мишустин назначил нового заместителя министра финансов

28 января 2020, 03:09  •  36 • Политика
Новым заместителем министра финансов России стал Павел Кадочников. Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано в понедельник, 27 января, на сайте правительства.
«Назначить Кадочникова Павла Анатольевича заместителем министра финансов Российской Федерации», — говорится в документе.
Ранее Павел Кадочников являлся председателем Общественного совета при министерстве. Также с 2016 года он возглавляет Центр стратегических разработок (ЦСР).
21 января президент России Владимир Путин утвердил новый состав правительства, которое возглавил Мишустин. Наиболее заметны изменения в социальном блоке: там сменились все министры. Посты сохранили главы 12 ведомств: Минобороны, МИДа, МВД, Минэнерго, Минпромторга, Минтранса, Минфина, Минсельхоза, Минвостокразвития, Минстроя, МЧС и Минприроды.

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