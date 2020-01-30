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Мишустин назначил нового заместителя главы ФНС

30 января 2020, 03:54  •  46 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увольнении Сергея Аракелова с должности заместителя руководителя Федеральной налоговой службы. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства РФ в среду, 29 января.
На его место Мишустин назначил Александра Егоричева (соответствующее распоряжение также было опубликовано на сайте). Отмечается, что ранее он занимал должность начальника управления камерального контроля ведомства, пишет ТАСС.
Ранее в среду, 29 января, правительство утвердило распределение обязанностей между заместителями премьер-министра. Так, первый зампредседателя правительства Андрей Белоусов будет курировать национальные проекты, финансы, внешнюю торговлю и противодействие санкциям.

Дмитрий Григоренко — бюджет, налоговую и торговую политику, оборот алкоголя. Также он проконтролирует реализацию нацпроектов.
Виктория Абрамченко будет курировать сельское хозяйство и рыболовство, экологию, земельные вопросы, оборот недвижимости.
Юрий Борисов теперь отвечает за государственную политику в сфере промышленности, ТЭК, обеспечение национальной обороны и правоохранительной деятельности, гособоронзаказ.
Татьяна Голикова займется соцполитикой, в том числе демографией, миграцией, пенсиями и наукой.
В зоне ответственности Алексея Оверчука — международные отношения и интеграция в ЕАЭС.
Юрий Трутнев курирует Дальний Восток, Арктику, Северный Кавказ и территории опережающего развития.
Марат Хуснуллин — жилищную политику, ипотеку и ЖКХ, дороги, развитие регионов и муниципалитетов, Республику Крым и Калининград.
Дмитрий Чернышенко займется цифровой экономикой и инновациями, связью и СМИ, вопросами культуры, туризма и спорта.

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