Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора: Алёшин отстранён от должности

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора. Он отстранил Алексея Алёшина от должности главы ведомства.

Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства. Новым руководителем Ростехнадзора стал Александр Трембицкий, который последние восемь лет работал заместителем главы данной структуры.

Новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору стал Александр Трембицкий. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится в сообщении.

Отметим, что прежде Трембицкий возглавлял Северо-Кавказское управление Ростехнадзора, а также руководил департаментом по чрезвычайным ситуациям в администрации Краснодарского края.

Накануне Мишустин подписал распоряжение о назначении Олега Белозёрова на должность директора и председателя правления ОАО "РЖД". Срок полномочий главного железнодорожника РФ составит пять лет. В 2009-2015 годах Белозёров был заместителем министра транспорта, а после возглавил "Российские железные дороги". Таким образом, решение Мишустина стало его переназначением.