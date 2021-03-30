|
Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора: Алёшин отстранён от должности
30 марта 2021, 15:30 • 152 • Политика
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора. Он отстранил Алексея Алёшина от должности главы ведомства.
Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства. Новым руководителем Ростехнадзора стал Александр Трембицкий, который последние восемь лет работал заместителем главы данной структуры.
Отметим, что прежде Трембицкий возглавлял Северо-Кавказское управление Ростехнадзора, а также руководил департаментом по чрезвычайным ситуациям в администрации Краснодарского края.
Накануне Мишустин подписал распоряжение о назначении Олега Белозёрова на должность директора и председателя правления ОАО "РЖД". Срок полномочий главного железнодорожника РФ составит пять лет. В 2009-2015 годах Белозёров был заместителем министра транспорта, а после возглавил "Российские железные дороги". Таким образом, решение Мишустина стало его переназначением.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
152
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
29 марта 2021, 23:55
|
26 марта 2021, 05:10
|
27 марта 2021, 15:05
|
29 марта 2021, 11:05
|
28 марта 2021, 19:30
|
28 марта 2021, 02:05
|
27 марта 2021, 18:45