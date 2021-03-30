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Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора: Алёшин отстранён от должности

30 марта 2021, 15:30  •  152 • Политика
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил нового главу Ростехнадзора. Он отстранил Алексея Алёшина от должности главы ведомства.
Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства. Новым руководителем Ростехнадзора стал Александр Трембицкий, который последние восемь лет работал заместителем главы данной структуры.
Новым руководителем Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору стал Александр Трембицкий. Распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин, - говорится в сообщении.
Отметим, что прежде Трембицкий возглавлял Северо-Кавказское управление Ростехнадзора, а также руководил департаментом по чрезвычайным ситуациям в администрации Краснодарского края.
Накануне Мишустин подписал распоряжение о назначении Олега Белозёрова на должность директора и председателя правления ОАО "РЖД". Срок полномочий главного железнодорожника РФ составит пять лет. В 2009-2015 годах Белозёров был заместителем министра транспорта, а после возглавил "Российские железные дороги". Таким образом, решение Мишустина стало его переназначением.

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