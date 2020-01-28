|
Мишустин назначил нового главу департамента культуры кабмина
28 января 2020, 16:09 • 17 • Политика
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замдиректора Первого канала Дениса Молчанова директором департамента культуры, национальной и молодежной политики российского кабмина. Соответствующий документ был размещен на сайте правительства.
«Назначить Молчанова Дениса Владимировича директором департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства Российской Федерации», — цитирует распоряжение «РИА Новости».
Накануне сообщалось, что Мишустин назначил новым заместителем министра финансов России Павла Кадочникова.
В тот же день Мишустин назначил Илью Гудкова генеральным директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор».
15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию. Президент России Владимир Путин одобрил отставку и предложил главу ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров.
21 января был объявлен новый состав кабмина. Путин назначил восемь новых министров, которые будут руководить ведомствами впервые.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
17
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
25 января 2020, 03:39
|
28 января 2020, 03:09
|
23 января 2020, 05:54
|
27 января 2020, 01:09
|
22 января 2020, 20:24
|
24 января 2020, 01:39
|
26 января 2020, 18:39