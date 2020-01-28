Мишустин назначил нового главу департамента культуры кабмина

Новый премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замдиректора Первого канала Дениса Молчанова директором департамента культуры, национальной и молодежной политики российского кабмина. Соответствующий документ был размещен на сайте правительства.

«Назначить Молчанова Дениса Владимировича директором департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства Российской Федерации», — цитирует распоряжение «РИА Новости».

Накануне сообщалось, что Мишустин назначил новым заместителем министра финансов России Павла Кадочникова.

В тот же день Мишустин назначил Илью Гудкова генеральным директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор».

15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию. Президент России Владимир Путин одобрил отставку и предложил главу ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров.

21 января был объявлен новый состав кабмина. Путин назначил восемь новых министров, которые будут руководить ведомствами впервые.