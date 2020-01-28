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Мишустин назначил нового главу департамента культуры кабмина

28 января 2020, 16:09  •  17 • Политика
Новый премьер-министр России Михаил Мишустин назначил замдиректора Первого канала Дениса Молчанова директором департамента культуры, национальной и молодежной политики российского кабмина. Соответствующий документ был размещен на сайте правительства.
«Назначить Молчанова Дениса Владимировича директором департамента культуры, национальной и молодежной политики правительства Российской Федерации», — цитирует распоряжение «РИА Новости».
Накануне сообщалось, что Мишустин назначил новым заместителем министра финансов России Павла Кадочникова.
В тот же день Мишустин назначил Илью Гудкова генеральным директором публично-правовой компании «Российский экологический оператор».
15 января Дмитрий Медведев, занимавший пост премьера, доложил главе государства о решении кабмина в полном составе уйти в отставку, чтобы позволить российскому лидеру принимать все необходимые решения для реализации предложений, обозначенных в послании Федеральному собранию. Президент России Владимир Путин одобрил отставку и предложил главу ФНС Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров.
21 января был объявлен новый состав кабмина. Путин назначил восемь новых министров, которые будут руководить ведомствами впервые.

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