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Мишустин назначил Илью Гудкова гендиректором Российского экологического оператора

28 января 2020, 01:09  •  25 • Политика

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Ильи Гудкова генеральным директором Российского экологического оператора (РЭО, куратор "мусорной" реформы). Документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

"Назначить Гудкова Илью Эдуардовича генеральным директором публично-правовой компании по формированию комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами "Российский экологический оператор" сроком на три года", - говорится в распоряжении.

Реформа отрасли по обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология". Например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

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