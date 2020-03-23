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Мишустин назначил Ильичева замминистра экономического развития РФ
23 марта 2020, 19:35 • 45 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Владимира Ильичева заместителем министра экономического развития. Распоряжение опубликовано в понедельник, 23 марта, на официальном портале правовой информации.
«Назначить Ильичева Владимира Евгеньевича заместителем министра экономического развития РФ», — сказано в документе. 16 марта Мишустин назначил Виктора Фисенко заместителем министра здравоохранения.
21 января президент России Владимир Путин подписал указ о формировании нового кабмина под руководством Михаила Мишустина, сменившего на этом посту Дмитрия Медведева. Министром экономического развития стал экс-губернатор Пермского края Максим Решетников.
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