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Мишустин назначил Глушко первым заместителем министра просвещения

20 мая 2020, 12:55  •  84 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о назначении Дмитрия Глушко первым заместителем министра просвещения. Соответствующий документ от 19 мая опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 20 мая.
Председатель правительства освободил Глушко от должности заместителя министра просвещения.
Согласно другому распоряжению, Мишустин назначил на пост замминистра просвещения Татьяну Васильеву.
Глава правительства назначил новых заместителей министра просвещения России 11 мая. Ими стали Глушко и Денис Грибов. Статс-секретарем – замминистра просвещения стал Андрей Корнеев.

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