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Мишустин назначил Федеральное казначейство оператором торгов госимуществом

23 ноября 2020, 01:05  •  45 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Федеральное казначейство оператором системы торгов государственным имуществом. Об этом сообщается в воскресенье, 22 ноября, на сайте правительства.
«Ожидается, что казначейство займется доработкой ресурса, наладит обмен информацией с другими государственными системами, обеспечит структурирование данных о сделках и непрерывность процесса торгов — от публикации сведений о проведении до заключения договора. В конечном итоге там должен быть реализован учет всех юридически значимых действий в сфере торгов госимуществом», — говорится в заявлении.
В настоящее время в системе опубликовано свыше 1,4 млн извещений, зарегистрировано более 39,6 тыс. организаторов торгов.
До Федерального казначейства за этот ресурс отвечало Министерство экономического развития России.
На прошлой неделе стало известно, что в России готовится масштабная реорганизация государственного «бизнеса» — федеральных унитарных предприятий и организаций, действующих в рыночной форме.

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