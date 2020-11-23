|
Мишустин назначил Федеральное казначейство оператором торгов госимуществом
23 ноября 2020, 01:05 • 45 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Федеральное казначейство оператором системы торгов государственным имуществом. Об этом сообщается в воскресенье, 22 ноября, на сайте правительства.
«Ожидается, что казначейство займется доработкой ресурса, наладит обмен информацией с другими государственными системами, обеспечит структурирование данных о сделках и непрерывность процесса торгов — от публикации сведений о проведении до заключения договора. В конечном итоге там должен быть реализован учет всех юридически значимых действий в сфере торгов госимуществом», — говорится в заявлении.
В настоящее время в системе опубликовано свыше 1,4 млн извещений, зарегистрировано более 39,6 тыс. организаторов торгов.
До Федерального казначейства за этот ресурс отвечало Министерство экономического развития России.
На прошлой неделе стало известно, что в России готовится масштабная реорганизация государственного «бизнеса» — федеральных унитарных предприятий и организаций, действующих в рыночной форме.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
45
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 ноября 2020, 00:40
|
21 ноября 2020, 18:50
|
16 ноября 2020, 15:05
|
19 ноября 2020, 01:45
|
18 ноября 2020, 20:15
|
21 ноября 2020, 01:25
|
18 ноября 2020, 23:55