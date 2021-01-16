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Мишустин назначил двух новых заместителей главы Минвостокразвития
16 января 2021, 19:35 • 72 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении двух новых заместителей министра по развитию Дальнего Востока и Арктики. Документы опубликованы в субботу, 16 января, на официальном портале правовой информации.
Новыми заместителями главы Минвостокразвития стали Марат Шамьюнов и Анатолий Бобраков.
«Назначить Шамьюнова Марата Маратовича заместителем министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики», — говорится в документе.
Вторым распоряжением глава правительства назначил на аналогичную должность Бобракова.
Шамьюнов ранее занимал должность заместителя директора департамента правового регулирования бюджетных отношений в Минфине РФ.
Бобраков с 2012 года работал в Фонде развития Дальнего Востока и байкальского региона.
10 ноября 2020 года президент России Владимир Путин назначил Алексея Чекункова министром по развитию Дальнего Востока и Арктики.
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