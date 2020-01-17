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Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС

17 января 2020, 17:54  •  162 • Политика

МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы (ФНС), соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.

"Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе от 17 января. Ранее Егоров занимал должность заместителя главы ФНС.

Распоряжение стало первым опубликованным документом о кадровых назначениях, подписанным новым премьером.

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