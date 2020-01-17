|
Мишустин назначил Даниила Егорова главой ФНС
17 января 2020, 17:54 • 162 • Политика
МОСКВА, 17 января. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил Даниила Егорова главой Федеральной налоговой службы (ФНС), соответствующее распоряжение опубликовано в пятницу на официальном сайте кабмина.
"Назначить Егорова Даниила Вячеславовича руководителем Федеральной налоговой службы, освободив его от занимаемой должности", - говорится в документе от 17 января. Ранее Егоров занимал должность заместителя главы ФНС.
Распоряжение стало первым опубликованным документом о кадровых назначениях, подписанным новым премьером.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
162
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 января 2020, 02:09
|
14 января 2020, 13:54
|
12 января 2020, 00:09
|
11 января 2020, 14:24
|
14 января 2020, 04:09
|
15 января 2020, 01:09
|
11 января 2020, 20:54