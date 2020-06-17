Мишустин назначил Белякова своим пресс-секретарем

Премьер-министр России Михаил Мишустин назначил Бориса Белякова директором департамента пресс-службы и референтуры правительства РФ и своим пресс-секретарем. Соответствующее распоряжение опубликовано 16 июня на официальном портале правовой информации.

«Назначить Белякова Бориса Вадимовича директором департамента пресс-службы и референтуры правительства РФ, пресс-секретарем председателя правительства РФ, освободив его от занимаемой должности», — говорится в тексте документа.

До этого Беляков занимал должность главы департамента пресс-службы и был пресс-секретарем главы правительства. Теперь департамента референтуры председателя правительства, который возглавляла Марина Волкова, объединен в один департамент с пресс-службой кабинета министров.

Департамент референтуры был упразднен решением Мишустина, а функции переданы в новый департамент — пресс-службы и референтуры. Другие изменения, внесенные премьером в структуру аппарата правительства, включают создание департаментов документационного обеспечения и обеспечения деятельности правительства РФ, а также упразднение других четырех департаментов: делопроизводства, организационно-технического обеспечения деятельности правительства, департамент пресс-службы правительства РФ и департамент референтуры премьера.

22 января Мишустин подписал распоряжение о новой структуре аппарата правительства.