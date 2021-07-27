Мишустин нанёс превентивный удар по бюрократам

Премьер-министр Михаил Мишустин во время своей поездки по Дальнему Востоку дал поручение ускорить процесс оценки ущерба от паводков и нанёс превентивный удар по бюрократам. "Поменьше бюрократии, чтобы людям не пришлось бегать за справками", - предупредил премьер.

Во время совещания по ликвидации ЧС в рамках своей рабочей поездки по Дальнему Востоку премьер-министр России Михаил Мишустин поручил ускорить процесс оценки ущерба гражданам из-за наводнений.

При этом глава правительства нанёс превентивный, упреждающий удар по бюрократам, строго-настрого предостерегая: "Поменьше бюрократии, чтобы людям, которые и так потеряли немало, не пришлось бегать за справками и тратить время в бесконечных очередях".

Среди других поручений премьер-министра - более активное использование авиатехники при тушении пожаров, а также ускорение строительства гидротехнических сооружений для защиты регионов Дальнего Востока от паводков.

Кроме того, Мишустин также отметил необходимость предусмотреть деньги на поддержку пострадавших из-за разгула стихии сельхозпроизводителей.