|
Мишустин начинает глобальные сокращения: "Система замерла в ожидании" - "Ъ"
16 ноября 2020, 15:05 • 63 • Политика
Эксперты согласились с инсайдерской информацией "Ъ" о предстоящей административной реформе в правительстве. Предполагается, что объявить о старте должен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Политконсультант Леонид Давыдов в личном Телеграм-канале анонсировал реформу государственного аппарата, которую объявит премьер-министр России Михаил Мишустин. Реформа станет логичным продолжением отставок в правительстве, проведённых неделю назад.
"Как и ожидалось, отставки министров было некоей прелюдией, началом серьёзной работы, - пишет Давыдов. - Как утверждают злые языки, Михаил Владимирович объявит о реформе госаппарата. Система замерла в ожидании"
По всей видимости, речь идёт об инсайдерской информации, опубликованной "Коммерсантом". В свежем материале издания обещают административную реформу, которая утвердит единые стандарты органов исполнительной власти. В том числе предстоит сократить до 5% сотрудников центральных аппаратов министерств и ведомств за счёт незаполненных вакансий, а также до 10 процентов штата территориальных органов, говорится в материале.
Постановление правительства, регламентирующее изменения, может быть подписано в ближайшее время, в том числе сегодня, полагают журналисты. Главной целью реформы видят приведение в единый вид системы управления.
63
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 ноября 2020, 19:35
|
14 ноября 2020, 09:55
|
15 ноября 2020, 21:40
|
12 ноября 2020, 01:05
|
12 ноября 2020, 23:05
|
10 ноября 2020, 03:15
|
15 ноября 2020, 16:10