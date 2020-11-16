Мишустин начинает глобальные сокращения: "Система замерла в ожидании" - "Ъ"

Политконсультант Леонид Давыдов в личном Телеграм-канале анонсировал реформу государственного аппарата, которую объявит премьер-министр России Михаил Мишустин. Реформа станет логичным продолжением отставок в правительстве, проведённых неделю назад.

"Как и ожидалось, отставки министров было некоей прелюдией, началом серьёзной работы, - пишет Давыдов. - Как утверждают злые языки, Михаил Владимирович объявит о реформе госаппарата. Система замерла в ожидании"

По всей видимости, речь идёт об инсайдерской информации, опубликованной "Коммерсантом". В свежем материале издания обещают административную реформу, которая утвердит единые стандарты органов исполнительной власти. В том числе предстоит сократить до 5% сотрудников центральных аппаратов министерств и ведомств за счёт незаполненных вакансий, а также до 10 процентов штата территориальных органов, говорится в материале.

Постановление правительства, регламентирующее изменения, может быть подписано в ближайшее время, в том числе сегодня, полагают журналисты. Главной целью реформы видят приведение в единый вид системы управления.