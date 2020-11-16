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Мишустин начинает глобальные сокращения: "Система замерла в ожидании" - "Ъ"

16 ноября 2020, 15:05  •  63 • Политика
Эксперты согласились с инсайдерской информацией "Ъ" о предстоящей административной реформе в правительстве. Предполагается, что объявить о старте должен премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Политконсультант Леонид Давыдов в личном Телеграм-канале анонсировал реформу государственного аппарата, которую объявит премьер-министр России Михаил Мишустин. Реформа станет логичным продолжением отставок в правительстве, проведённых неделю назад.
"Как и ожидалось, отставки министров было некоей прелюдией, началом серьёзной работы, - пишет Давыдов. - Как утверждают злые языки, Михаил Владимирович объявит о реформе госаппарата. Система замерла в ожидании"
По всей видимости, речь идёт об инсайдерской информации, опубликованной "Коммерсантом". В свежем материале издания обещают административную реформу, которая утвердит единые стандарты органов исполнительной власти. В том числе предстоит сократить до 5% сотрудников центральных аппаратов министерств и ведомств за счёт незаполненных вакансий, а также до 10 процентов штата территориальных органов, говорится в материале.
Постановление правительства, регламентирующее изменения, может быть подписано в ближайшее время, в том числе сегодня, полагают журналисты. Главной целью реформы видят приведение в единый вид системы управления.

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