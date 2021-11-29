Мишустин лишил японцев надежд на получение наших островов

Последующие 20 лет все Курилы будут оставаться российскими, так что переговариваться не о чем...

К каким только ухищрениям ни прибегали сторонники «полюбовного» решения с Японией вопроса о принадлежности Курильских островов. Например, подписывали соглашения, позволявшие японским рыбакам добывать рыбу и другие морепродукты в территориальных (?!) водах России без признания их таковыми. То есть без соблюдения законодательства Российской Федерации в акваториях, прилегающих к южнокурильским островам, что является грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Это признает один из архитекторов такого соглашения, бывший посол РФ в Японии Александр Панов: «Японцы прямо не признают суверенитет России над Курилами и поэтому могут потребовать особых экономических зон со своими правилами. Это вполне возможно. Не теряя своего лица, обе стороны могут согласиться на такое экономическое сотрудничество… Примерно так же мы сделали, когда договорились о так называемом промысле японцев возле этих островов. Тогда Россия фактически пошла на изменение (читай: грубое нарушение. – А.К.) своего законодательства, хотя это не афишировалось, о том, что японские рыбаки могут осуществлять рыболовство в территориальных водах этих островов. Ни одно государство фактически не разрешает осуществлять рыболовство в своих территориальных водах».

Смысл этих слов бывшего дипломата в том, чтобы разрешить японцам находиться и работать теперь уже на южнокурильских островах без соблюдения законодательства РФ. Тем самым Панов, желая того или нет, соглашался «учитывать» лживые утверждения Токио о том, что на острова Кунашир, Итуруп, Шикотан и Плоские, Хабомаи по-японски, «распространяется суверенитет Японии».

После «успешного разрешения территориального вопроса» на море дипломаты ельцинского периода изыскивали методы, как затащить японцев на «спорные» острова и привлечь их к хозяйственной деятельности с тем, чтобы как-то приглушить их требования «решать проблему» принадлежности данных территорий. Наивно делался расчет на то, что в погоне за прибылью японские компании согласятся следовать российскому законодательству. Однако в Токио быстро сообразили, что стоит за призывами к «совместной хозяйственной деятельности», и категорически потребовали установления для японских компаний режима экстерриториальности.

Противоречия обнаружились сразу после переговоров в декабре 2016 года лидеров двух стран в Токио, когда было сообщено о согласии сторон на «совместную хозяйственную деятельность» на южнокурильских островах.

Тогда помощник по международным вопросам президента РФ Юрий Ушаков, выйдя к журналистам, заявил, что совместная деятельность на южных Курилах будет осуществляться на основе российского законодательства. Однако сразу после визита президента РФ Владимира Путина в Японию премьер-министр Синдзо Абэ разъяснял соотечественникам, что сотрудничество на островах будет организовано на какой-то особой законодательной основе, не ущемляющей позиции двух стран относительно принадлежности данных земель. С российской стороны по поводу этого заявления японского премьера никаких комментариев не последовало.

Иного от премьера Абэ ожидать было трудно, ибо согласие Токио на работу японских компаний на Курилах с признанием российского законодательства противоречит японской позиции о непризнании суверенитета России на этих территориях. Напомним, что в 2009 году депутаты обеих палат японского парламента приняли закон, «устанавливающий» японский суверенитет на принадлежащих России южнокурильских островах.

С тех пор надуманная проблема признания/непризнания Японией российского суверенитета на южных Курилах является, по утверждению японской стороны, главным препятствием для начала работы японских компаний на этих островах. Однако дело не только в юридических вопросах.

В Токио поняли, что совместная хозяйственная деятельность на Курилах на российских условиях, вопреки японским расчетам, не только не приведет к «возвращению» островов, а, напротив, отдалит «разрешение территориальной проблемы». Ибо японское правительство, соглашаясь на такую деятельность, видело в ней один из путей овладения «северными территориями». В Японии не скрывали этих целей и даже изложили их на русском языке. В подготовленном для российской стороны пособии проправительственного Совета по исследованию проблем безопасности (Ампокэн) эти цели изложены с откровенностью, граничащей с наглостью: «Совместное японо-российское экономическое освоение северных территорий будет осуществляться таким образом, что российскаясторона предоставит землю и дешевую силу, а японская – всё остальное: капиталовложения, технику, технологию и рынок. В результате совместного экономического освоения под руководством Японии и в связи с возрастанием ее экономической мощи северные острова Хабомаи, Шикотан, Кунашир и Итуруп постепенно перестают отличаться от территории Японии. Затем в определенный момент эти острова становятся территорией Японии, и происходит их возвращение как юридически, так и формально».

Как известно, российское правительство решило обратиться напрямую к японскому бизнесу, предложив ему, как выразился президент В. Путин, «уникальные и беспрецедентные» условия работы на этих островах.

На днях разработанные под руководством председателя правительства РФ Михаила Мишустина нововведения для стимулирования развития Курильских островов изложил министр финансов РФ Антон Силуанов. Поправки, касающиеся льготного режима ведения бизнеса на Курилах, предусматривают освобождение компаний от налогов на протяжении 20 лет с момента регистрации. «Действительно, создается беспрецедентный льготный налоговый режим для новых организаций, которые будут зарегистрированы на Курильских островах уже в следующем году. Законопроектом предусматривается, что организации в течение 20 лет с момента регистрации, но не позднее конца декабря 2046 года, не будут уплачивать налоги на прибыль организации, земельный, транспортный налог, налог на имущество организаций», – пояснил министр.

Ранее президент Путин поручил до 1 августа 2022 года обеспечить принятие поправок, касающихся льготного режима ведения бизнеса на Курильских островах. Согласно поручениям главы государства, такие компании не должны признаваться плательщиками налогов на прибыль и имущество организаций, землю и транспорт. К ним будут применяться пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% в течение 10 лет, а также режим свободной таможенной зоны.

Правительство России 29 ноября одобрило законопроект, касающийся регулирования деятельности резидентов, зарегистрированных на территории Курильских островов, и вносит его в Госдуму.

Первоначально беспрецедентные льготы предназначались для японских компаний. Однако критика демонстрации стремления «заинтересовать» именно японцев и дискриминация предпринимателей других государств, имеющих интерес к работе на новых благоприятных условиях на Курилах, побудило российское правительство признать, что предоставляемые льготы распространяются не только на японские, но и любые иные отечественные и зарубежные компании.

Почуяв опасность для придуманной концепции «японского суверенитета» на Курилах, японское правительство пошло по пути дипломатических протестов и представлений Москве. Хотя в японском Кабинете министров, конечно же, понимают, что абсурдные протесты и представления не будут приняты российским правительством и могут быть расценены как вмешательство во внутренние дела России.

Рассматривая введение льгот как акт российского законодательства, Токио, по сути, заявил о его непризнании. Японское информационное агентство «Дзи-дзи цусин» сообщало: «Сегодня, 6 сентября, утром генеральный секретарь Кабинета министров Японии Кацунобу Като официально высказался относительно сделанного президентом России Путиным заявления о планах по созданию на северных территориях особой экономической зоны с облегченным налоговым режимом. Генеральный секретарь по этому поводу заявил следующее: "Японская сторона выражает сожаление в связи с имеющимися у России планами организации экономического развития данного региона на условиях действия там российского законодательства. Это находится в полном противоречии с позицией нашей страны и вызывает только сожаление"». Заметим, что немалые опасения Токио вызвали планы привлечения на острова российских и зарубежных инвесторов, особенно китайских и южнокорейских.

Завершение процесса принятия поправок, касающихся льготного режима ведения бизнеса на Курилах, ставит Токио перед дилеммой. Или продолжать настаивать на абсолютно неприемлемой для Москвы позиции о «японском суверенитете» на южных Курилах, или проявить благоразумие и, не уступая компаниям других стран, вступить с ними в честную конкурентную борьбу за участие в хозяйственной деятельности на Курильских островах и в омывающих их акваториях. К сожалению, заявленная новым премьер-министром Японии Фумио Кисидой близкая к ультиматуму позиция о «принадлежности всех северных территорий» Японии дает немного оснований для оптимизма по поводу выбора японской стороной второго варианта. Остается надеяться, что за двадцать лет в Японии придет к власти правительство, которое будет придерживаться более реалистичных позиций.