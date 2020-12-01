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Мишустин лишил либеральный клан главной "кормушки": Политэксперт о реформе ВЭБ

01 декабря 2020, 23:35  •  39 • Политика
В правительстве рассказали подробности масштабных изменений, которые коснутся институтов развития в России. Реформа Мишустина нанесла удар по либеральному клану, лишив его главной "кормушки".
Вице-премьер Дмитрий Григоренко раскрыл подробности реформы институтов развития, осуществлённой главой правительства Михаилом Мишустиным и его первым замом Андреем Белоусовым. Реформа нанесла удар по либеральному клану, считает политический блогер Константин Двинский.
Речь идёт о сокращении части институтов развития и передаче их полномочий в ВЭБ.РФ, а также об изменении оценки их деятельности. По словам политэксперта, это лишит либеральный клан одного из главных источников дохода.
До реформы Наблюдательный совет ВЭБ возглавлял глава правительства, однако на деле должность была чисто номинальной, так как премьеру некогда было вникать в деятельность госкорпорации развития. Поэтому политику компании в одиночку определял Игорь Шувалов. Теперь же его вольнице пришёл конец, так как теперь главой Набсовета будет вице-премьер Дмитрий Григоренко, чьей прямой обязанностью будет определение политики госкорпорации.
То же самое касается и институтов развития. В частности, будет пересмотрена методика оценки их работы. Кроме того, теперь правительство будет определять цели и задачи этих институтов. До этого они фактически сами придумывали себе задачи, указывает эксперт.
Все эти годы институты развития были "кормушкой" либерального клана России. А именно так называемой Семьи - группы либералов, приближённой к семье экс-президента России Бориса Ельцина, - отмечает Константин Двинский в своём блоге.
Теперь, по его словам, раздолью либералов пришёл конец. Политэксперт считает это очередной победой клана государственников над либеральными силами в непрекращающейся аппаратной войне.

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