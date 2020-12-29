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Мишустин избавляется от "блатных". Чиновники упёрлись
29 декабря 2020, 05:10 • 52 • Политика
Следующий, 2021 год в России ознаменуется сокращением госаппарата. Реформа коснётся 45 министерств и ведомств, которые курируются правительством Российской Федерации. Анонсированная премьером Михаилом Мишустиным реформа дошла до стадии конкретных решений и стартует 1 января. Завершиться процесс оптимизации должен 1 апреля следующего года.
Автор:
Александр Чаусов
В ноябре 2020-го Михаил Мишустин, анонсируя грядущую оптимизацию, заявил: "Откладывать реформу больше нельзя. Важно быстро и качественно настроить систему государственного управления, как и поручал президент".
Меньше начальников, меньше вакансий
В планах сократить 74 структурных подразделения, выполняющих на сегодняшний день "обеспечивающие функции". Одновременно с этим сократят 37 замов руководителей федеральных органов власти. Однако деньги, которые "освободятся" после всех этих сокращений, останутся в фондах оплаты труда.
В реальных цифрах речь идёт о сокращении 1200 должностей в центральных аппаратах федеральных органов и более 33,5 тысячи в территориальных отделах.
Руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Гончаренко, говоря о реформе, отметил:
Также, по словам Гончаренко, "не может эффективно работать структура, в которой заместитель руководителя федерального органа исполнительной власти курирует структурное подразделение, где работает лишь десять человек. Важно обеспечить оптимальный баланс между количеством руководителей и подчинённых".
Важно отметить, что на момент объявления о реформе в ноябре, почти 20% (!) должностей в министерствах и ведомствах оставались вакантными. И поэтому нынешняя реформа станет не столько сокращением действующих кадров, сколько сокращением вакансий.
Впрочем, об этом говорил и сам премьер-министр. По его словам, "делать это (оптимизацию. – Прим. авт.) будем за счёт в основном вакантных позиций. При этом сохранятся все финансовые ресурсы, в том числе материальное стимулирование, которые были до оптимизации ведомств". Иначе говоря, деньги, после всех этих реформ и сокращений, останутся в структуре правительства. Они пойдут на "стимулирование" и "мотивирование" оставшихся сотрудников. Иными словами, речь о том, чтобы "освободить деньги" и перевести их на иные программы или реформы, не идёт.
В рамках подготовки к реформе были разработаны единые универсальные правила структуры министерств и ведомств. Согласно им, "численность структурных подразделений в министерствах должна составлять не меньше 40 штатных единиц, служб и агентств – не менее 25 единиц, отделов в составе департамента или управления – не менее 5 единиц, самостоятельного отдела – не менее 10. Для обеспечивающих подразделений устанавливается ограничение – не более 30% общей численности сотрудников".
Зачем всё это?
Помните, как у классика? "Подкомиссию бы…" Без этого бюрократия не может. Вот и сейчас создаётся специальная подкомиссия по вопросам оптимизации, которая будет вправе в отдельных случаях разрешать отклонение от новых универсальных стандартов.
Если переводить с бюрократического на русский, то правительство хочет работать быстрее, чётче и с меньшими бюрократическими нагрузками. А для премьер-министра важна скорость проводимых решений, о чём он говорил уже неоднократно.
Однако федеральные чиновники стараются менять что-то крайне осторожно. Сокращения коснутся того, что в структуре исполнительной власти сейчас считается "излишним", или, грубее, "балластом". Как и было сказано выше, скорее, речь идёт о том, чтобы сократить вакансии, которые сейчас есть и которые просто не заполнены.
Однако стоит напомнить, что это далеко не первая попытка сокращения количества чиновников, которая предпринимается в России за последние годы. И есть мнение – не последняя. Прошлые подобные инициативы, даже по мнению их авторов, можно было назвать успешными лишь частично. С другой стороны, Михаил Мишустин уже продемонстрировал, что он может быть достаточно жёстким администратором. А потому, может быть, нынешняя реформа поможет добиться поставленных целей по оптимизации работы государственной системы.
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