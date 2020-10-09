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Мишустин и Белоусов победили: Теперь нужно "полностью разгонять чиновничий аппарат" - Школьников

09 октября 2020, 20:15  •  29 • Политика
Путин одобрил Мишустину проект всей его жизни - общенационального плана восстановления экономики. Экономист и политолог Андрей Школьников назвал это административной победой, однако до полного триумфа над сложившейся системой ещё далеко. "Нужно полностью разгонять весь чиновничий аппарат, создавать, фактически, параллельный контур", - считает эксперт.
Всероссийский проект восстановления экономики России премьер-министра Михаила Мишустина получил зелёный свет от президента Владимира Путина. Документ прокомментировал экономист, политолог и геостратег Андрей Школьников.
Он отмечает, что принятие плана можно считать административной победой премьер-министра России Михаила Мишустина и первого вице-премьера Андрея Белоусова. Им удалось поменять повестку дня и продвинуть свои идеи и принципы. Однако с точки зрения смены системы управления и парадигмы впереди ещё много работы.
Нужно полностью разгонять весь чиновничий аппарат, создавать, фактически, параллельный контур, - считает Андрей Школьников.
По его словам, сейчас главная проблема заключается в том, что уровень забюрократизированности, уровень регламентации текущей работы чиновничьего аппарата перешёл точку невозврата. То есть он настолько высок, что "аккуратными революционными методами" откатить его обратно и сделать так, чтобы они начали работать нормально, отвечая за результат, а не раскидывая ответственность на несколько десятков человек, уже невозможно.
Автоматизация хаоса приводит только к автоматизированному хаосу и не больше. Пока не будет проведена нормальная работа с процессами, не будет зачищена вся регламентационно-нормативная база, все инструкции, законы, подзаконные акты, вот всё-всё, что было принято в больших объёмах, это не поможет, - подчеркнул Андрей Школьников в интервью Царьграду.

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