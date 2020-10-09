Мишустин и Белоусов победили: Теперь нужно "полностью разгонять чиновничий аппарат" - Школьников

Всероссийский проект восстановления экономики России премьер-министра Михаила Мишустина получил зелёный свет от президента Владимира Путина. Документ прокомментировал экономист, политолог и геостратег Андрей Школьников.

Он отмечает, что принятие плана можно считать административной победой премьер-министра России Михаила Мишустина и первого вице-премьера Андрея Белоусова. Им удалось поменять повестку дня и продвинуть свои идеи и принципы. Однако с точки зрения смены системы управления и парадигмы впереди ещё много работы.

Нужно полностью разгонять весь чиновничий аппарат, создавать, фактически, параллельный контур, - считает Андрей Школьников.

По его словам, сейчас главная проблема заключается в том, что уровень забюрократизированности, уровень регламентации текущей работы чиновничьего аппарата перешёл точку невозврата. То есть он настолько высок, что "аккуратными революционными методами" откатить его обратно и сделать так, чтобы они начали работать нормально, отвечая за результат, а не раскидывая ответственность на несколько десятков человек, уже невозможно.