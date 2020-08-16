Мишустин доложит Путину о представленных Дальним Востоком инициативах

Премьер-министр Михаил Мишустин по возвращении из поездки по Дальнему Востоку намерен доложить президенту Владимиру Путину об инициативах, которые представили ему жители региона.

По его словам, инициатив было очень много. За время пребывания в регионе Мишустин встретился с учителями и врачами, а также с бизнесменами и местными энтузиастами, которые хотят сделать Дальний Восток лучше, более комфортным и привлекательным для молодежи.

Также премьер напомнил, что ранее президент назвал развитие Дальнего Востока одним из важнейших приоритетов российской государственной политики, пишет «РИА Новости».

15 августа в ходе встречи с общественностью премьер-министр Михаил Мишустин одобрил идею строительства научно-образовательного кампуса на Камчатке, посвященного новым технологиям зеленой энергетики.

Также в ходе встречи Мишycтин посетовал, что приток молодежи на Камчатку сократился, и призвал вернуть на полуостров романтику, которая была в советское время.

Премьер-министр России находится в рабочей поездке по Дальнему Востоку. С 13 по 18 августа он посетит четыре дальневосточных региона — Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.