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Мишустин доложился - ждём отставки в правительстве: "Это же обсуждают", - заявил Асафов
22 июля 2020, 22:05 • 104 • Политика
Премьер Мишустин представил в Госдуме отчёт о работе правительства за 2019 год, но не дал высказаться ни одному из министров. Политолог Александр Асафов не исключил кадровые перестановки в кабмине. "Фамилии называть не буду. Это же обсуждают на телеграм-канале анонимные эксперты достаточно широко. Ряд этих фамилий, порядка 3-4 штук, они и понятны", - отметил он.
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с первым для себя отчётом о работе правительства. В ходе выступления он не давал высказаться ни одному из министров. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог Александр Асафов.
Первое, что он отметил: отчёт правительства и премьера перед депутатами стоит признать удовлетворительным, как и его работу. Есть и проблемы, есть и ошибки, допущенные в начале, есть несогласованности, но в целом всё нормально, считает эксперт.
Что же касается министров, то к ним вопросов значительно больше, чем к самому Мишустину. Слишком разный уровень компетенций. Поэтому и был выбран такой формат отчёта, объяснил политолог.
Таким образом, политолог не исключил кадровых перестановок в правительстве. Фамилии он называть не стал, но отметил: тема активно обсуждается. В кандидатах на увольнение 3-4 министра.
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