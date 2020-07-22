Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Вопрос Донбасса решён, Путин сказал своё слово - Кедми
Всё русское - запретить: В Армении приняли политическое решение
"Царь Востока": Владимир Путин вновь стал героем "страшного проро...
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигарха...
Главная / Политика

Мишустин доложился - ждём отставки в правительстве: "Это же обсуждают", - заявил Асафов

22 июля 2020, 22:05  •  104 • Политика
Премьер Мишустин представил в Госдуме отчёт о работе правительства за 2019 год, но не дал высказаться ни одному из министров. Политолог Александр Асафов не исключил кадровые перестановки в кабмине. "Фамилии называть не буду. Это же обсуждают на телеграм-канале анонимные эксперты достаточно широко. Ряд этих фамилий, порядка 3-4 штук, они и понятны", - отметил он.
Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с первым для себя отчётом о работе правительства. В ходе выступления он не давал высказаться ни одному из министров. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог Александр Асафов.
Первое, что он отметил: отчёт правительства и премьера перед депутатами стоит признать удовлетворительным, как и его работу. Есть и проблемы, есть и ошибки, допущенные в начале, есть несогласованности, но в целом всё нормально, считает эксперт.
Что же касается министров, то к ним вопросов значительно больше, чем к самому Мишустину. Слишком разный уровень компетенций. Поэтому и был выбран такой формат отчёта, объяснил политолог.
"Я думаю, что, конечно, мы увидим и изменения в составе правительства, поскольку на мой взгляд, сейчас, после этого отчёта, время принять такие тактические кадровые решения, и я думаю, что в дальнейшем мы, конечно, увидим больше энтузиазма и инициативности среди министров, и Мишустин, конечно, не всегда будет единственным спикером", - сказал Александр Асафов в интервью Царьграду.
Таким образом, политолог не исключил кадровых перестановок в правительстве. Фамилии он называть не стал, но отметил: тема активно обсуждается. В кандидатах на увольнение 3-4 министра.
"Фамилии называть не буду. Это же обсуждают на телеграм-канале анонимные эксперты достаточно широко. Ряд этих фамилий, порядка 3-4 штук, они и понятны", - подытожил эксперт.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



104
Источник
Похожие новости
22 июля 2020, 00:00
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы будут красные от нагаек"
22 июля 2020, 07:00
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
22 июля 2020, 00:00
До встречи Путина и Зеленского придётся выполнить ультиматум: "Политических ошибок не прощают"
22 июля 2020, 01:00
Что поменялось в национальном плане Путина: С уходом Медведева исчезла одна цель
22 июля 2020, 11:00
Киев потерпел очередное фиаско: "Он бы ещё голышом по Крещатику пробежал"
22 июля 2020, 01:00
Тут же турки замаячат "ой, как интересно": Израильская альтернатива российскому газу обречена
Новости партнеров
 
Выбор дня
22 июля 2020, 00:00
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы буду...
22 июля 2020, 07:00
Луцкий террорист показал двуличность Зеленского. Скабеева указала на нестыковку
22 июля 2020, 00:00
До встречи Путина и Зеленского придётся выполнить ультиматум: "Политических ошиб...
22 июля 2020, 01:00
Что поменялось в национальном плане Путина: С уходом Медведева исчезла одна цель
22 июля 2020, 05:00
"Побочные эффекты были, но не смертельные": Русский врач подсказал, чем леч...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 июля 2020, 04:00
"Царь Востока": Владимир Путин вновь стал героем "страшного пророчества"
18 июля 2020, 05:00
Сжечь и развеять над тремя странами: Какое завещание оставил убитый диверсант из Эстонии
21 июля 2020, 03:00
Кланы против Белоусова: Отмену визита Путина в Крым объяснили ударом по олигархам
21 июля 2020, 06:00
Израиль лезет на рожон? Европа нашла замену российскому газу
19 июля 2020, 02:00
Защитник, которого бросили истекать кровью, отомстил через 24 года
16 июля 2020, 19:00
Военные США понесли крупнейшую потерю. Западные СМИ признают
22 июля 2020, 00:00
Оскорбление казаков на Украине не останется без ответа: "Пускай эти задницы будут красные от нагаек"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.