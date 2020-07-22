Мишустин доложился - ждём отставки в правительстве: "Это же обсуждают", - заявил Асафов

Премьер-министр России Михаил Мишустин выступил в Госдуме с первым для себя отчётом о работе правительства. В ходе выступления он не давал высказаться ни одному из министров. Ситуацию для Царьграда прокомментировал политолог Александр Асафов.

Первое, что он отметил: отчёт правительства и премьера перед депутатами стоит признать удовлетворительным, как и его работу. Есть и проблемы, есть и ошибки, допущенные в начале, есть несогласованности, но в целом всё нормально, считает эксперт.

Что же касается министров, то к ним вопросов значительно больше, чем к самому Мишустину. Слишком разный уровень компетенций. Поэтому и был выбран такой формат отчёта, объяснил политолог.

"Я думаю, что, конечно, мы увидим и изменения в составе правительства, поскольку на мой взгляд, сейчас, после этого отчёта, время принять такие тактические кадровые решения, и я думаю, что в дальнейшем мы, конечно, увидим больше энтузиазма и инициативности среди министров, и Мишустин, конечно, не всегда будет единственным спикером", - сказал Александр Асафов в интервью Царьграду.

Таким образом, политолог не исключил кадровых перестановок в правительстве. Фамилии он называть не стал, но отметил: тема активно обсуждается. В кандидатах на увольнение 3-4 министра.