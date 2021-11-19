Мишустин добавил работы вице-премьерам: новые обязанности у Белоусова, Григоренко и Чернышенко

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами. Работы добавилось у первого вице-премьера Андрея Белоусова, у руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко и у вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Для оптимизации работы над поручениями президента России Владимира Путина, а также для того, чтобы достичь необходимых результатов нацпроектов и национальных целей развития, глава правительства России Михаил Мишустин распределил дополнительные обязанности между своими вице-премьерами.

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