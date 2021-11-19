Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Ответ Донбасса на просьбу Киева продать им уголь поставил Украину в тупик. Приде...
На Армению и Азербайджан нашлась управа пострашнее Шойгу: Хватило звонка
Белоруссия оставила Европу без нефти и электричества
"Пускай теперь терпят": Сатановский объяснил реакцию США на уничтожени...
Главная / Политика

Мишустин добавил работы вице-премьерам: новые обязанности у Белоусова, Григоренко и Чернышенко

19 ноября 2021, 11:35  •  139 • Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами. Работы добавилось у первого вице-премьера Андрея Белоусова, у руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко и у вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Для оптимизации работы над поручениями президента России Владимира Путина, а также для того, чтобы достичь необходимых результатов нацпроектов и национальных целей развития, глава правительства России Михаил Мишустин распределил дополнительные обязанности между своими вице-премьерами.
Новость дополняется.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





139
Источник
Похожие новости
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное предложение"
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Лондона
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
19 ноября 2021, 07:30
Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2"
19 ноября 2021, 09:15
Климкин довёл политолога Корнилова до слёз: "Вот это проснулся!"
19 ноября 2021, 01:40
Украине напомнили про универсальную формулу выхода из кризиса, но… "толку не будет"
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2021, 01:40
После критики от Захаровой главред La Repubblica Молинари сделал "неприличное пр...
19 ноября 2021, 04:00
Зачем на самом деле глава Минобороны Британии ездил в Киев: Политолог раскрыл план Ло...
19 ноября 2021, 07:30
Конгрессмены США отказались признать Путина президентом России
19 ноября 2021, 07:30
Bloomberg предсказал "безусловное уничтожение" "Северного потока - 2&q...
19 ноября 2021, 00:30
«Газпром» – мечты сбываются: как в Киеве обрадовались возможности контролировать СП-2
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
13 ноября 2021, 01:35
"А теперь разразится война?": Подсчёты мигрантов на границе вызвали удивление у простых людей
15 ноября 2021, 16:00
Испанка, или Страшная тайна, которую пытаются скрывать
16 ноября 2021, 01:55
"Не стоит Киеву рисковать". Короткий перевод спецуказа Путина по Донбассу
18 ноября 2021, 08:45
"Всё, да?!" Чему удивился Сергей Лавров на пресс-конференции
13 ноября 2021, 16:45
Австралийский эксперт раскрыл вранье Великобритании об "отравителях" Скрипаля
13 ноября 2021, 16:45
Симоньян со смешком озвучила единственно возможный результат войны с Россией
12 ноября 2021, 22:05
Украинские военные бегут из ВСУ пачками
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.