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Мишустин добавил работы вице-премьерам: новые обязанности у Белоусова, Григоренко и Чернышенко
19 ноября 2021, 11:35 • 139 • Политика
Премьер-министр Михаил Мишустин распределил дополнительные обязанности между вице-премьерами. Работы добавилось у первого вице-премьера Андрея Белоусова, у руководителя аппарата правительства Дмитрия Григоренко и у вице-премьера Дмитрия Чернышенко.
Для оптимизации работы над поручениями президента России Владимира Путина, а также для того, чтобы достичь необходимых результатов нацпроектов и национальных целей развития, глава правительства России Михаил Мишустин распределил дополнительные обязанности между своими вице-премьерами.
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