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Мишустин дал поручения о выполнении решений президента по итогам пресс-конференции

21 декабря 2020, 12:55  •  57 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин 21 декабря отдал ряд поручений по выполнению решений президента Владимира Путина по итогам ежегодной пресс-конференции. Распоряжения российского лидера касаются сферы здравоохранения, социального обеспечения и других актуальных аспектов.
Так, глава правительства распорядился проверить доступность для граждан услуги по подаче заявления о назначении выплат и мер соцподдержки через многофункциональные центры государственных и муниципальных услуг. Задание поручено трем министерствам: Минэкономразвития, Минцифры и Минтруду. Эту работу они должны выполнить до 25 декабря.
Минтруд и Пенсионный фонд России должны обеспечить выполнение поручения президента об осуществлении новогодних выплат в 5 тыс. рублей семьям с детьми до восьми лет. На эти цели правительство выделило более 73,5 млрд рублей. На совещании с вице-премьерами Мишустин поручил оперативно довести деньги до получателей. Отчет по выполнению этого распоряжения должен быть представлен 11 января.
Минздраву, Минтруду, Росздравнадзору, Роструду, Фонду социального страхования поручено в течение недели провести проверку осуществления в полном объеме выплат медицинским работникам, помогающим больным коронавирусом. Речь идет о регионах, откуда поступили жалобы: Мурманской, Свердловской, Нижегородской и Тверской областях. Кроме того, Минздрав и Росздравнадзор проверят информацию о закрытии районных больниц в Алтайском крае.
Больные COVID-19, проходящие лечение амбулаторно, должны быть обеспечены бесплатными медикаментами. Главам регионов поручено принять для этого необходимые меры.
Минздраву совместно с Росздравнадзором поручено провести анализ оказания медицинской помощи больным с коронавирусом в регионах в части количества мест в больницах, обеспечения медицинских учреждений оборудованием и персоналом.
Помимо того, распоряжения премьера касаются актуальных вопросов в образовательной сфере. В рамках поручений президента Минпросвещения, Минтруду, Минфину и Минэкономразвития до 1 марта необходимо представить в правительство предложения по совершенствованию системы оплаты труда педагогов с учетом установления минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума.
Также Минобрнауки, Минпросвещения и Минфин должны пересмотреть системы оплаты для студентов вузов, где обучение проводится преимущественно в онлайн-формате.Поручение должно быть выполнено до 15 февраля 2021 года.
Наконец, Минэкономразвития, Минфину и Федеральной налоговой службе поручено оценить финансовое состояние малого и среднего бизнеса, а также самозанятых. При выявлении проблем в этой сфере ведомства обязуются оперативно докладывать об этом в правительство, при необходимости предоставить проекты соответствующих нормативных правовых актов.
Большая пресс-конференция президента 17 декабря впервые прошла в формате видео-конференц-связи на фоне эпидемической обстановки, глава государства находился в своей рeзиденции в Нoво-Огаревo. При этом присутствовали элементы прямой линии: у россиян была возможность задать вопросы через приложение «Москва — Путину».

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