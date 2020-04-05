Мишустин дал новые поручения для борьбы с коронавирусом

Председатель правительства России Михаил Мишустин дал ряду министерств и профильных ведомств новые поручения по итогам совместного заседания президиума координационного совета и рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса 3 апреля. Соответствующие поручения опубликованы на сайте кабинета министров 5 апреля.

Минздрав должен перевести в специально перепрофилированные для зараженных коронавирусом клиники пациентов, которые лечатся в федеральных медучреждениях.

Минздрав совместно с Росздравнадзором и высшими должностными лицами субъектов России должны обеспечить необходимым числом медицинского персонала медучреждения, которые лечат зараженных коронавирусом. Кроме того, нужно проверить готовность медучреждений, на базе которых планируется развернуть дополнительные места для пациентов с COVID-19, в том числе наличие коек с доступом к кислороду.

Минздрав и Минфин должны внести законопроект о выделении из госбюджета средств для компенсации государственным медицинским организациям доходов из-за сокращения объемов медпомощи в рамках территориального ОМС из-за коронавируса.

Минпромторгу необходимо в приоритетном порядке обеспечивать средствами защиты медицинские организации и соответствующие службы. Ведомство должно отчитаться правительству и представить график поставок.

Минтрансу и МИДу поручили проработать с Китаем вопрос целесообразности организации вывоза авиарейсами граждан КНР, которые не могут вернуться на родину.

Минкомсвязи и МИДу поручили создание единой информационной системы для идентификации граждан, которые возвращаются в Россию. Система поможет исключить риски распространения въезжающими коронавируса, в том числе при возможных нарушениях ими режимов самоизоляции и карантина.

Вечером 29 марта власти Москвы и Подмосковья ввели обязательный домашний режим самоизоляции для всех жителей. После этого Мишустин поручил властям регионов России проработать введение режима самоизоляции. Позже примеру московского региона последовали и другие субъекты.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 5 апреля, число зараженных этой инфекцией в России достигло 5389 человек.

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