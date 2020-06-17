Мишустин аннулировал более 450 актов РСФСР и СССР

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о признании более 450 устаревших актов РСФСР и СССР не действующими на территории РФ. Соответствующий документ опубликован в среду, 17 июня, на сайте правительства.

«Более 450 устаревших актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельных положений признаны недействительными и утратят свою силу в 2020 и 2021 годах», — пишет пресс-служба кабмина.

Документы, подлежащие аннулированию, были приняты с 1946 по 1991 год. К ним относятся правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам.

Также силу утратит приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный в 1995 году министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов России.

В правительстве указали, что ревизия законодательных актов поможет систематизировать российское законодательство. Эта процедура является частью комплекса мероприятий в рамках механизма «регуляторной гильотины». С 1 января 2021 года необоснованные и устаревшие надзорные требования прекратят свое действие, тем самым позволяя снизить нагрузку на бизнес и улучшить деловой климат.

15 июня президент России Владимир Путин отметил необходимость изменений «обветшалых» норм в сфере строительства.

1 июня Министерство финансов России завершило подготовку законопроекта об оптимизации и упрощении государственных и муниципальных закупок. Документ предусматривает упрощение и систематизацию порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, в частности из него исключены устаревшие требования, а также ускорение осуществления предусмотренных процедур.