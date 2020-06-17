Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Крым отобрал у Украины козырь по Донбассу: Вопрос водной блокады решён
Кривое зеркало ДТП Михаила Ефремова: Всю правду о богеме высказал Сергей Михеев
"Скорости такие, что взять их невозможно": Путин рассказал о неуязвимом гиперзву...
Киев отменил Минские соглашения. Официально и впервые
Главная / Политика

Мишустин аннулировал более 450 актов РСФСР и СССР

17 июня 2020, 18:00  •  105 • Политика
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о признании более 450 устаревших актов РСФСР и СССР не действующими на территории РФ. Соответствующий документ опубликован в среду, 17 июня, на сайте правительства.
«Более 450 устаревших актов, изданных органами госуправления РСФСР и СССР, а также их отдельных положений признаны недействительными и утратят свою силу в 2020 и 2021 годах», — пишет пресс-служба кабмина.
Документы, подлежащие аннулированию, были приняты с 1946 по 1991 год. К ним относятся правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, квалификационные требования к водолазам и сторожам.
Также силу утратит приказ о порядке регистрации маломерных судов, изданный в 1995 году министерством охраны окружающей среды и природных ресурсов России.
В правительстве указали, что ревизия законодательных актов поможет систематизировать российское законодательство. Эта процедура является частью комплекса мероприятий в рамках механизма «регуляторной гильотины». С 1 января 2021 года необоснованные и устаревшие надзорные требования прекратят свое действие, тем самым позволяя снизить нагрузку на бизнес и улучшить деловой климат.
15 июня президент России Владимир Путин отметил необходимость изменений «обветшалых» норм в сфере строительства.
1 июня Министерство финансов России завершило подготовку законопроекта об оптимизации и упрощении государственных и муниципальных закупок. Документ предусматривает упрощение и систематизацию порядка осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, в частности из него исключены устаревшие требования, а также ускорение осуществления предусмотренных процедур.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
17 июня 2020, 02:00
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели руками от бессилия
17 июня 2020, 06:00
Депутат погасил панику на Украине: Говорить о демонтаже газовой трубы "глупо"
17 июня 2020, 08:00
Кадыров выдал предупреждение Грузии: "Габунии лучше встать на колени и извиниться"
17 июня 2020, 02:00
"Нас с вами поимели": Как Сбербанк ввёл "новый налог" в России
17 июня 2020, 04:00
"Это самоубийство". Взрыв под Сеулом - что дальше? Эксперт оценил возможность войны между Кореями
17 июня 2020, 10:00
"Демонтируют старые трубы": В "Газпроме" отреагировали на обвинения Украины
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 июня 2020, 02:00
Транзита газа из России не будет - денег станет меньше: На Украине развели руками от ...
17 июня 2020, 06:00
Депутат погасил панику на Украине: Говорить о демонтаже газовой трубы "глупо&quo...
17 июня 2020, 08:00
Кадыров выдал предупреждение Грузии: "Габунии лучше встать на колени и извинитьс...
17 июня 2020, 02:00
"Нас с вами поимели": Как Сбербанк ввёл "новый налог" в России
17 июня 2020, 04:00
"Это самоубийство". Взрыв под Сеулом - что дальше? Эксперт оценил возможнос...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
12 июня 2020, 03:00
Песков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе
12 июня 2020, 21:00
"Тут было что скрывать": Тимошенко рассказала, что отдал Зеленский за деньги МВФ
12 июня 2020, 16:00
Лукашенко нашел замену нефти и газу
16 июня 2020, 01:00
Русские истребители перехватили разведчиков ВВС США. Учения НАТО омрачены
11 июня 2020, 10:25
Эксперт объяснили отказ жителей Херсонской области Украины вернуть воду Крыму
14 июня 2020, 00:00
США "захлопнули крышку гроба" над делом МН17: Сатановский указал на странности
13 июня 2020, 20:00
"Предательство было узаконено": Неудобная правда о 12 июня
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.