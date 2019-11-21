Мишустин — Путину: Средний чек в России в ноябре составляет 700 рублей

- Хочу поздравить вас и всех ваших сотрудников с праздником, - Владимир Путин встретился с главой ФНС Михаилом Мишустиным в День работника налоговых органов. - Это такая структура, на результатах которой строится весь бюджет. Так что важность вашей структуры трудно переоценить, мы этого и не будем делать.

Главный налоговик страны доложил, что за 10 месяцев 2019 года в консолидированный бюджет поступило 18,9 триллиона рублей (на 7,9 процента больше, чем в 2018 году), а в федеральный бюджет – 10,5 триллиона рублей (на 7,1 процента больше).

- У нас уменьшается количество однодневок, на сегодняшний день общее количество таких компаний составляет около 3,2 процента вообще от всех юридических лиц, это примерно 120 тысяч, - рассказал он о достижении. - Я надеюсь, что времена, когда вообще компании с таким агрессивным планированием, однодневки, работали в российской экономике, ушли в прошлое.

Еще одно новшество связано с «налогом на Google».

- Это налог на электронные услуги, которые оказывают нам в том числе иностранные производители программного обеспечения, - пояснил Мишустин. - За три года поступления от иностранных организаций составят около 82 миллиардов рублей. Это примерно на 1,4 миллиарда долларов при наших минимальных вложениях.

Рассказывая о завершении реформы онлайн-касс, глава ФНС напомнил о поручении президента.

- Вы поручали, чтобы человек мог проверить лёгким простым способом, что он купил. У нас специальный сервис открыт, и граждане могут проверять легальность бизнеса и, собственно говоря, того, у кого они купили, и соответствует ли то, что в чеке написано, тому, что он реально приобрёл, - рассказал Мишустин. - Более 720 тысяч чеков ежедневно проверяются. Это достаточно большая цифра, но хочу сказать, что у нас в сутки пробивается более чем 200 миллионов чеков на сумму более 120 миллиардов рублей, то есть сумма среднего чека по стране примерно 700 рублей в ноябре месяце.

Недавно введенный налог на профессиональный доход, которым облагаются самозанятые граждане, уже распространяется из экспериментального режима в общероссийский.

- На сегодняшний день в качестве налогоплательщиков налога на профессиональный доход добровольно зарегистрировалось более 284 тысяч человек, - доложил Мишустин. - И здесь суммарный доход, который был получен самозанятыми гражданами, составляет более 32,6 миллиарда рублей. Это то, что мы начали видеть. Соответственно, сумма начисленного налога за период эксперимента составляет уже более миллиарда рублей, и более 67 процентов налогоплательщиков ранее не декларировали доходы от предпринимательской деятельности вообще.