Мишустин — новый премьер: Кто достоин остаться в правительстве?

Автор:

Иваткина Мария

А вас я попрошу остаться! Эту фразу из уст нового председателя правительства Михаила Мишустина теперь хотят услышать многие, но он дал понять: менять состав кабинета министров он будет существенно. Об этом Мишустин заявил на встрече с думскими фракциями.

Он пока не назвал ни одной фамилии, но сказал, что изменения будут кардинальными,

— рассказал участник встречи, депутат Госдумы Алексей Корниенко. — Он сказал, что менять структуру правительства, министров будут кардинально».

Население России жаждет политической «крови», и главное недовольство людей связано с финансово-экономическим блоком правительства, отмечают эксперты.

«Хотелось бы видеть изменения в нашем экономическом блоке, который погряз в либералах по уши, — отмечает политолог Руслан Осташко. — И мы понимаем, что либеральная система экономики, хоть она и является сейчас превалирующей в мировой экономике, для нашей страны — достаточно тупиковый путь развития. Нам нужен скачок, нам нужен технологический прорыв и нам нужны люди, которые смогут поднять уровень жизни населения по всей стране».

Правительство России в последние годы ассоциируется у населения с роскошной жизнью: многомиллионные зарплаты, особняки и отдых в Майами. Отсюда сформировалось главное требование обычного российского человека к чиновнику: лишь бы не воровал.

«Правительство проводило политику 1990-х по разграблению советского наследства, — отмечает экономист Михаил Делягин. — Это не ошибка, это последовательное целеполагание. Люди совершенно искренне считали, что они пришли сюда, чтобы растащить и разграбить. Это политика пренебрежения к людям, причём пренебрежения и унижения демонстративного».

Запомнился демонстративным пренебрежением к людям председатель правительства, теперь уже с приставкой «экс», Дмитрий Медведев. Многие его фразы ушли в народ: «Денег нет, но вы держитесь», «Меняйте профессию, уходите в бизнес», «Скулить не надо» и другие.

Запомнился демонстративным пренебрежением к людям председатель правительства, теперь уже с приставкой «экс», Дмитрий Медведев. Многие его фразы ушли в народ: «Денег нет, но вы держитесь», «Меняйте профессию, уходите в бизнес», «Скулить не надо» и другие. Фото: Anton Veselov / Shutterstock.com

«В этих фразах пробивалась какая-то профессорская холодность, — рассказывает политолог Дмитрий Бабич. — Не забывайте, что он был преподавателем. Преподаватели разные бывают. Но есть такие, которым нравится говорить студентам: "Это ваша проблема". Дмитрий Анатольевич из их числа».

И если Дмитрию Медведеву пост в новом правительстве не светит точно — для него была создана номинальная должность в Совбезе, — то его экс-подчинённые всё же могут побороться за право оставить за собой кресло в кабмине. Но для этого придётся повиниться, говорят эксперты. Опыт в этом есть у Татьяны Голиковой.

«Татьяна Голикова уже много лет присутствует в политической жизни страны в разных ипостасях, но главное, она одна входит в ту немногочисленную когорту чиновников, кто признаёт свои неудачи. Она признавалась, что такие-то социальные решения не удались. Возможно, это первый шаг к тому, чтобы вести себя по-другому», — предполагает политолог Дмитрий Бабич.

Выше шансов, чем у остальных, сохранить за собой пост у двух Сергеев: Шойгу и Лаврова. К их работе меньше всего претензий и у президента, и у населения.

Выше шансов, чем у остальных, сохранить за собой пост у двух Сергеев: Шойгу и Лаврова. К их работе меньше всего претензий и у президента, и у населения. Фото: Russian Defence Ministry / Globallookpress

«Мне кажется, очень на местах Шойгу и Лавров, но по поводу Лаврова сложно — есть слухи о его усталости, — рассказывает политолог Дмитрий Бабич. — Но даже если Сергей Лавров уйдёт, у него есть сильные заместители — великолепные дипломаты и профессионалы своего дела».

Политолог Сергей Марков хотел бы видеть в новом правительстве Веронику Скворцову.

«Она пользуется большой поддержкой врачебного сообщества, — говорит Марков. — Провал по здравоохранению у нас один из самых больших, но не из-за плохой работы министра, а из-за плохой работы министерства финансов, которое не давало денег для развития здравоохранения».

Правительство ждут серьёзные не только кадровые, но и структурные преобразования. Эксперты говорят, что речь идёт о сокращении институтов и чиновничьего аппарата.

«Хотелось бы ожидать от правительства предельного упрощения схемы работы, — отмечает политолог Михаил Мизулин. — Может быть, даже нужна ликвидация постов вице-премьеров и заместителей министров. Я, например, не понимаю, почему в министерстве экономического развития 14 замов».

Эксперты говорят, что с новым составом правительства с высокой долей вероятности нас познакомят уже на следующей неделе. Кто это будет — вопрос, но курс развития понятен. Основная цель работы кабмина, как стало известно из послания президента Федеральному собранию, — народосбережение и преумножение человеческого капитала.