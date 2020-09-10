Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
Украинцы обрушились на Скабееву из-за шутки над Геращенко, но оплошали
Началось. Китай дал первый залп по США в мировой финансовой бойне
Союзное государство России и Белоруссии расширится за счет третьего участника - ...
Главная / Политика

Мишустин - индикатор для Минска? Для Белоруссии не понадобится даже имперский сценарий

10 сентября 2020, 02:10  •  70 • Политика
Глава правительства России Михаил Мишуcтин в первых числах сентября посетил с визитом белорусскую столицу. В ходе переговоров Минска и Москвы обсуждался широкий круг вопросов - и политические, и экономические. По словам учредителя Царьграда Константина Малофеева, появление Мишустина в Белоруссии - ключевой индикатор.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в первых числах сентября провёл переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Впрочем, как отмечалось в СМИ, вместе с главой российского кабмина в белорусскую столицу прибыла и значительная правительственная делегация.
Стороны обсудили широкий круг вопросов. Мишустин по итогам переговоров отметил: "По многим вопросам - прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимых позициях наших государств. Но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались".
Появление премьера РФ в Минске - ключевой индикатор, убеждён учредитель Царьграда Константин Малофеев.
"Мишустин, безусловно, - технократический руководитель правительства. Это не тот функционал, который исполнял Медведев, который исполнял функцию как бы заместителя президента и где-то объявлял политические вещи (правда, к моменту его отставки он стал делать всё это реже и реже). А Мишустин, конечно, приехал говорить об экономике. А именно - знаменитый налоговый манёвр, о котором постоянно сетовал Александр Григорьевич. Так это, собственно говоря, легко поправить. Дальнейшая интеграция сразу освобождает Белоруссию от бремени этого манёвра, и у белорусов появляются более дешёвые энергоносители, что заметит каждый", - заметил он в эфире "Царьград. Главное".
Впрочем, выгода есть не только у белорусов, но и у граждан России. В случае интеграции республики нам не придётся, что называется, "подтягивать" страну до своего уровня.
"Мы не присоединяем то, что находится на другом уровне развития, и, как Российская Империя делала это, всегда начинаем кормить Кавказ, Среднюю Азию, подтягивать до своего уровня. Здесь не так - это (Белоруссия. - Ред.) точно такая же Россия, с трудолюбивым народом, говорящая на том же языке, та же культура. Ничего особенного для нас не поменяется, просто мы станем больше и сильнее. Это очень важно", - подчеркнул Малофеев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



70
Источник
Похожие новости
09 сентября 2020, 22:30
"Может закончиться очень печально": Как Россия должна ответить Украине на "арест" 65 самолётов
09 сентября 2020, 22:30
Как "няшный" Мишустин выручил даму: Галантный поступок премьера попал на видео
10 сентября 2020, 00:20
"Мы его как-то жёстко кинули": Знаменитый помощник Зеленского рассказал про обман Путина
09 сентября 2020, 22:30
Новое столкновение над Чёрным морем: Су-27 вновь прогнал разведчика США от границ России
10 сентября 2020, 00:20
Названа истинная причина отказа от учений с Россией: "Сербия давно под юрисдикцией НАТО"
09 сентября 2020, 22:30
Вся надежда на Белоусова? Силуанов и Решетников не ответили на главный вопрос по бюджету - эксперт
Новости партнеров
 
Выбор дня
10 сентября 2020, 00:20
"Мы его как-то жёстко кинули": Знаменитый помощник Зеленского рассказал про...
10 сентября 2020, 00:20
Названа истинная причина отказа от учений с Россией: "Сербия давно под юрисдикци...
10 сентября 2020, 00:20
В Черновцах женщина вызвала наряд полиции из-за непонятных слов в учебнике по украинс...
10 сентября 2020, 00:20
Здоровье Байдена подорвали "русские хакеры"? России приписали новый вид &qu...
10 сентября 2020, 00:20
"Политические игры гиены Европы": За чей счёт Польша организует белорусский...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
04 сентября 2020, 02:15
Израиль ударил по военной базе в Сирии, системы ПВО отразили воздушный налёт
08 сентября 2020, 12:35
Катастрофа в Украине началась! Все бегут из этого кошмара
05 сентября 2020, 21:20
Или в плен, или рвать за Россию: НАТО публично унизило украинских солдат
06 сентября 2020, 18:25
Украинские родители в шоке от учебников по истории Украины
06 сентября 2020, 12:55
Угроза Пушилина расчехлить оружие вызвала в Киеве панику: Украина выставила встречное требование
06 сентября 2020, 18:25
Немец пошёл наперекор своим из-за Навального: "Путин должен быть очень глупым… я в это не верю"
05 сентября 2020, 04:50
Шведы разобрались с "Новичком": "Для Навального у нас плохая новость"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.