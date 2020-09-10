Мишустин - индикатор для Минска? Для Белоруссии не понадобится даже имперский сценарий

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в первых числах сентября провёл переговоры с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Впрочем, как отмечалось в СМИ, вместе с главой российского кабмина в белорусскую столицу прибыла и значительная правительственная делегация.

Стороны обсудили широкий круг вопросов. Мишустин по итогам переговоров отметил: "По многим вопросам - прогресс, в том числе по вопросу будущего Союзного государства, которое будет основано на абсолютно независимых позициях наших государств. Но с соответствующими мероприятиями экономического характера, о которых мы договаривались".

Появление премьера РФ в Минске - ключевой индикатор, убеждён учредитель Царьграда Константин Малофеев.

"Мишустин, безусловно, - технократический руководитель правительства. Это не тот функционал, который исполнял Медведев, который исполнял функцию как бы заместителя президента и где-то объявлял политические вещи (правда, к моменту его отставки он стал делать всё это реже и реже). А Мишустин, конечно, приехал говорить об экономике. А именно - знаменитый налоговый манёвр, о котором постоянно сетовал Александр Григорьевич. Так это, собственно говоря, легко поправить. Дальнейшая интеграция сразу освобождает Белоруссию от бремени этого манёвра, и у белорусов появляются более дешёвые энергоносители, что заметит каждый", - заметил он в эфире "Царьград. Главное".

Впрочем, выгода есть не только у белорусов, но и у граждан России. В случае интеграции республики нам не придётся, что называется, "подтягивать" страну до своего уровня.

"Мы не присоединяем то, что находится на другом уровне развития, и, как Российская Империя делала это, всегда начинаем кормить Кавказ, Среднюю Азию, подтягивать до своего уровня. Здесь не так - это (Белоруссия. - Ред.) точно такая же Россия, с трудолюбивым народом, говорящая на том же языке, та же культура. Ничего особенного для нас не поменяется, просто мы станем больше и сильнее. Это очень важно", - подчеркнул Малофеев.