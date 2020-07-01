Мишка с банкой на голове был уже на волосок от смерти, когда на помощь пришли люди

Американская семья заметила в озере в штате Висконсин медведя, голова которого застряла в большой пластиковой банке. Жители США не растерялись и помогли животному, передаёт NBC News.

Судя по всему, молодой мишка хотел полностью доесть содержимое ёмкости, которую он где-то нашёл или украл, однако оказался в ловушке.

Непонятно, как долго ему пришлось прожить таким образом, но в момент встречи с людьми он находился буквально на волосок от гибели, поскольку вода при плавании стремительно заливалась в банку.

Не с первой попытки, но семье всё же удалось спасти напуганного медведя. Они подплыли к хищнику на лодке, и мужчина стащил ёмкость с головы косолапого.

Животному мгновенно стало легче дышать, он быстро направился к берегу, после чего скрылся в лесу. Спасательная операция была запечатлена на видео.