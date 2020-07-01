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Мишка с банкой на голове был уже на волосок от смерти, когда на помощь пришли люди

01 июля 2020, 10:00  •  113 • В мире
Мишка с банкой на голове был уже на волосок от смерти, когда на помощь пришли люди. Это произошло в штате Висконсин в США. Семья заметила косолапого в озере. Голова животного застряла в большой пластиковой ёмкости.
Американская семья заметила в озере в штате Висконсин медведя, голова которого застряла в большой пластиковой банке. Жители США не растерялись и помогли животному, передаёт NBC News.
Судя по всему, молодой мишка хотел полностью доесть содержимое ёмкости, которую он где-то нашёл или украл, однако оказался в ловушке.
Непонятно, как долго ему пришлось прожить таким образом, но в момент встречи с людьми он находился буквально на волосок от гибели, поскольку вода при плавании стремительно заливалась в банку.
Не с первой попытки, но семье всё же удалось спасти напуганного медведя. Они подплыли к хищнику на лодке, и мужчина стащил ёмкость с головы косолапого.
Животному мгновенно стало легче дышать, он быстро направился к берегу, после чего скрылся в лесу. Спасательная операция была запечатлена на видео.

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