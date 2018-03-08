Мишико вернется. Если кукловоды позволят

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Разогнанный в минувшую субботу силами МВД Украины "Михомайдан" может разгореться с новой силой… если это одобрят "партнеры" Украины

Существующая в русском языке поговорка гласит, что после драки неуместно махать кулаками. Однако для современных украинских националистов такое положение дел совершенно неприемлемо. Разогнанные силами Нацполиции и Нацгвардии, подобно нашкодившим котятам, радикалы "михомайдана" решили напоследок погрозить режиму Порошенко пальчиком и объявили о создании "Комитета национального спасения" и "Сил обороны Украины".

Как уже рассказывал "Царьград", 3 марта свыше 2000 силовиков провели зачистку существовавшего четыре с половиной месяца палаточного городка у стен Верховной рады, получившего название "михомайдан" по имени своего главного организатора Михаила Саакашвили. Часть улицы Грушевского, где расположились "борцы с режимом", была быстро разблокирована. Тех майданщиков, кто там находился и оказывал сопротивление, полицейские и нацгвардейцы жёстко свинтили, поставили на колени и развезли по отделениям. Казалось бы, finita la commedia.

Майданщики готовятся отражать "российскую агрессию" в центре Киева

Однако 5 марта возглавляемое депутатом Верховной рады Егором Соболевым "Движение Освобождения" (Рух "Визволення") опубликовало на своей странице в Facebook свой план дальнейших действий, где по давней украинской традиции обвинило в разгоне "михомайдана" "агентов Путина" Порошенко и Авакова, которые якобы с подачи Москвы грабят Украину, чтобы превратить её в Малороссию. Бравые майданщики призывают не допустить этого.

Движение Освобождения создает Силы обороны Украины. Для того, чтобы не позволить путинским ставленникам терроризировать украинское общество. И быть готовыми отразить возможное наступление российской армии, которая будет защищать подконтрольный Кремлю олигархический режим управления Украиной",

- говорится в Facebook организации.

Также разогнанные "михомайданщики" собираются организовать "Комитет национального спасения", представители которого должны будут взять власть "после отстранения нынешних коррупционеров и предателей".

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Несмотря на непрекращающийся в соцсетях "плач Ярославны" по избитым экс-"беркутовцами" и "мусорами" ветеранам АТО, число тех, кто сегодня готов продолжать акции протеста в том формате, в котором они происходили с октября прошлого года, невелико. По факту, после нового года "михомайдан" растерял ранее имевшийся потенциал, а депортация из Украины Михаила Саакашвили и вовсе сделала его бессмысленным. Среди тех, кто до последнего оставался на Грушевского, были лишь боевики ранее спонсируемых Игорем Коломойским нацбатов "Донбасс", "Айдар" и "Днепр-1", которые ранее активно принимали участие в экономической блокаде Донбасса, и ряд народных депутатов – представители "Самопомощи" Семен Семенченко, Егор Соболев и Владимир Парасюк. Сама же фракция "Самопомощи", как и "Батькивщина" Юлии Тимошенко, дистанцировалась от поддержки протестующих и даже не подписалась под общим обращением оппозиционных "демократических сил" против разгона, на что посетовал в комментарии к своему посту на Facebook нардеп Соболев.

Говорить, что из этого, действительно, получится какая-то реальная организация с политическими амбициями, конечно, преждевременно. Но, исходя из того, что, по-видимому, она создается под текущую ситуацию, а именно, под президентские и парламентские выборы, тогда, естественно, следует предполагать, что найдутся люди, которые заинтересованы в ее существовании, финансировании, и различных акциях. Так что, по-видимому, мы еще услышим о них",

- прокомментировал инициативу по созданию "Сил обороны Украины" и "Комитета национального спасения" политолог, директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

Возвращение блудного попугая: Саакашвили вновь собирается в Одессу

А что же сам Михаил Саакашвили, который уже четвёртую неделю гастролирует по Европе, обещая в скором времени вернуться на Украину?

Несмотря на недавнее жесткое выдворение из Украины, Михо не скрывает своих амбиций и желания освободить Украину от режима Порошенко. При этом он заявлении о намерении бороться сразу на два фронта – против грузинских и против украинских олигархов, которых он видит "одной шайкой".

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Саакашвили подготовил целый ряд "краткосрочных задач", среди которых смена власти на Украине и в Грузии, а также проведение успешных реформ, которые расстроят планы Путина (какие именно планы, Михо не уточнил). В награду за облагодетельствование украинского и грузинского народов он готов принять всего лишь кресло "барыги" Труханова, став мэром Одессы. На 18 марта Саакашвили анонсировал проведение Всеукраинского марша, целью которого станет проведение импичмента Петру Порошенко. К этой же акции готовятся сейчас и разогнанные "михомайданщики". Вот только станет ли она той искрой, из которой, в конечном итоге, разгорится пламя, которое сметет режим Порошенко?

Американцы тасуют украинскую колоду

Эксперты сходятся во мнении, что на все воля западных кураторов Украины, которые принимают решение о том, когда и каким образом лучше перетасовать колоду, какую "шестерку" следует сделать "тузом" и наоборот.

Они не могут создать реальную угрозу. Если бы они могли ее создать, они бы ее давно уже создали,

- прокомментировал потуги разогнанных сторонников Михо заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин.

Да и потом, не от них это зависит, быть им реальной угрозой или нет. Саакашвили на Украину запустили американцы. Без их санкции Порошенко его еще на границе сразу бы арестовал. А дальше американцы предоставили возможность выяснить, какая из двух крыс более сильная. Порошенко переиграл Саакашвили. Вот и всё",

- заключил эксперт.

В то же время, экс-депутат Верховной рады Украины, сопредседатель Комитета спасения Украины Владимир Олейник отметил на своей странице в Facebook, что для Порошенко разгон "михомайдана" уже стал оборачиваться боком. Один из полицейских, применивший во время зачистки палаточного городка на Грушевского слезоточивый газ в отношении журналиста "Радио Свобода" Сергея Нужненко был отстранен от выполнения своих обязанностей. Политик также не исключил, что могут быть применены взыскания и в отношении тех сотрудников МВД, которые ставили на колени задержанных "михомайдановцев".

"Все это сигнал для «служивых»: слишком рьяно защищать власть и выполнять ее приказы не нужно. А это значит, что любые новые масштабные акции протеста могут привести к быстрой смене власти. Если, конечно же, на это дадут «отмашку» западные кураторы «майданных» процессов в Украине", - резюмировал Олейник.

Павленко Дмитрий