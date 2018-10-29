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«Мишико помилован не будет»: Эксперт назвал главные итоги выборов в Грузии

29 октября 2018, 12:24  •  194 • Политика
После обработки почти 100% бюллетеней, скорее всего, состоится второй тур выборов президента, заявила глава ЦИК Грузии Тамара Жвания.
Писатель и историк Армен Гаспарян прокомментировал в своем Twitter промежуточные итоги выборов президента Грузии. Как стало известно, ни один из кандидатов не набрал необходимых для победы 50 процентов голосов, поэтому стране предстоит второй тур.
Однако главный результат выборов в Грузии, по мнению Гаспаряна, уже очевиден: Саакашвили не будет помилован и не получит назад свой грузинский паспорт.
«Теперь взор нового Агасфера полностью обращен в сторону Украины», - иронизирует писатель, намекая на басню о вечном скитальце.
Как стало известно ранее, после подсчета бюллетеней с 99,57 процента избирательных участков ЦИК Грузии заявил, что ни один кандидат не получил решающего преимущества. По данным Центризбиркома, независимый кандидат Саломе Зурабишвили от правящей партии «Грузинская мечта» набрала 38,66 процента, получив голоса около 615 тысяч избирателей.
Во втором туре ей будет оппонировать кандидат бывшей правящей партии «Единое национальное движение» Григол Вашадзе, который набрал около 600 тысяч голосов, или 37,7 процента.

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