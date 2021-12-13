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Мишель рассказал Тихановской о своей мечте относительно Белоруссии

13 декабря 2021, 09:05  •  73 • Политика
Светлана Тихановская. Фото: Mark Thomas / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Лукашенко не пригласили на саммит Восточного партнерства
Президент Европейской комиссии Шарль Мишель провел очередную встречу с так называемыми демократическими силами Белоруссии. Дипломат обсудил проблемы республики с экс-кандидатом в президенты РБ Светланой Тихановской, а также с представителем Евросоюза по иностранным делам Жозепом Боррелем.
По данным RT, в минувшее воскресенье, 12 декабря, Мишель дал Тихановской гарантии поддержки и обещал продолжить усилия по недопущению нарушений прав и свобод граждан Белоруссии. 
"Ваша борьба сопряжена с большим личным риском, и мы высоко оцениваем ваше мужество", - 
заявил он на встрече с лидером оппозиции. Кроме того, политик рассказал ей о своей мечте относительно Белоруссии. 
Как сообщает "Газета.ру" со ссылкой на пресс-службу главы ЕС, Мишель подчеркнул, что 15 декабря на саммите Восточного партнерства кресло главы РБ будет пустовать. Иными словами, Александр Лукашенко не получил приглашение приехать в Брюссель.
Дипломат отметил, что надеется уже через год увидеть на этом месте президента Белоруссии, который будет избран гражданами в рамках демократических процедур. Имел ли в виду Мишель конкретно Тихановскую, не уточняется. 
К слову, раннее на встрече с оппозиционеркой президент Польши рассказал "белорусским братьям" о демократии. Анджей Дуда и Светлана Тихановская приняли совместное участие в саммите, организованном президентом США Джо Байденом. Лукашенко также не был приглашен на дистанционную встречу.

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