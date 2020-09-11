«Миша уже не тот». Саакашвили заявил, что не готов к конфронтации с Россией в процессе спасения Грузии «из болота»

Экс-президент Грузии и главный украинский реформатор из «Офиса простых решений» Михаил Саакашвили сообщил, что не намерен вступать в конфронтацию с Россией.Конфронтацию с РФ Саакашвили исключил в случае победы его партии «Единое национальное движение» на предстоящих в Грузии парламентских выборах, а также после вступления в должность премьер-министра.Напомним, кандидатуру Михаила Саакашвили уже выдвинули на этот пост.Соответствующее заявление политик заявил в эфире грузинского оппозиционного телеканала «Формула ТВ», передаёт Интерфакс-Азербайджан.Саакашвили уведомил, что «нашей задачей не является конфронтация с Россией, наша задача — правильное решение внутренних проблем».Далее он уверил, что «мы их решим, в том числе, в долгосрочной перспективе и проблему, связанную с нашими внутренними территориями».В текущий же момент Саакашвили считает целесообразным решить уже традиционную для себя задачу «вытаскивать Грузию из болота, а не вступать с кем-то в конфронтацию».Бывший грузинский президент отметил, что расставание с Грузией пошло ему на пользу: в последние годы он многое «правильно» переоценил и отрекомендовался, что уже «не тот Миша, которым был»., — сказал политик.Саакашвили выразил готовность в случае победы на парламентских выборах возглавить правительство Грузии сроком не более двух лет. После этого он планирует вернуться на Украину, где у него много сторонников, и которую, как он ранее заявлял, тоже следует «вытаскивать из болота».