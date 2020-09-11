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«Миша уже не тот». Саакашвили заявил, что не готов к конфронтации с Россией в процессе спасения Грузии «из болота»

11 сентября 2020, 01:05  •  39 • Украина

Экс-президент Грузии и главный украинский реформатор из «Офиса простых решений» Михаил Саакашвили сообщил, что не намерен вступать в конфронтацию с Россией.

Конфронтацию с РФ Саакашвили исключил в случае победы его партии «Единое национальное движение» на предстоящих в Грузии парламентских выборах, а также после вступления в должность премьер-министра.

Напомним, кандидатуру Михаила Саакашвили уже выдвинули на этот пост.

Соответствующее заявление политик заявил в эфире грузинского оппозиционного телеканала «Формула ТВ», передаёт Интерфакс-Азербайджан.

Саакашвили уведомил, что «нашей задачей не является конфронтация с Россией, наша задача — правильное решение внутренних проблем».

Далее он уверил, что «мы их решим, в том числе, в долгосрочной перспективе и проблему, связанную с нашими внутренними территориями».

В текущий же момент Саакашвили считает целесообразным решить уже традиционную для себя задачу «вытаскивать Грузию из болота, а не вступать с кем-то в конфронтацию».

Бывший грузинский президент отметил, что расставание с Грузией пошло ему на пользу: в последние годы он многое «правильно» переоценил и отрекомендовался, что уже «не тот Миша, которым был».

«Я уже не тот Миша, которым был. В каком-то смысле это хорошо, так как те семь лет, в течение которых я не находился в Грузии, стали достаточными для размышлений, переоценки. Не хочу сказать, что эти годы были достаточными для накопления мудрости, так как я ещё не так стар, но их хватило для правильной оценки накопленного опыта», — сказал политик.

Саакашвили выразил готовность в случае победы на парламентских выборах возглавить правительство Грузии сроком не более двух лет. После этого он планирует вернуться на Украину, где у него много сторонников, и которую, как он ранее заявлял, тоже следует «вытаскивать из болота».

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