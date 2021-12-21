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Мирзаян о переговорах России и США по Украине: "Поводов для оптимизма нет"
21 декабря 2021, 20:45 • 58 • Политика
Доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян оценил возможный исход переговоров России и США. Он считает, что разногласия между странами слишком велики, чтобы были какие-то поводы для оптимизма.
Представитель Государственного департамента США Нед Прайс впервые прокомментировал поступившие в Вашингтон из Москвы договор и соглашения о гарантиях безопасности, предусматривающие отказ НАТО от расширения на восток, в частности на Украину.
- сказал в ходе брифинга представитель Госдепа.
Доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнесса Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян, несмотря на такие заявления Вашингтона, считает, что переговорный процесс всё же идёт. Но не так легко, как хотелось бы.
- пояснил Мирзаян в комментарии Царьграду.
В ответ, добавил он, Соединённые Штаты представляют свой перечень требований, после чего стороны начинают думать, где кому в каких вопросах можно пойти на уступки. В итоге рождается компромиссное соглашение.
К этому соглашению США и Россия рано или поздно придут, считает эксперт. Но сейчас "поводов для особого оптимизма нет", полагает он: между странами существуют слишком большие разногласия.
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