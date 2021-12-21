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Мирзаян о переговорах России и США по Украине: "Поводов для оптимизма нет"

21 декабря 2021, 20:45  •  58 • Политика
Доцент финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян оценил возможный исход переговоров России и США. Он считает, что разногласия между странами слишком велики, чтобы были какие-то поводы для оптимизма.
Представитель Государственного департамента США Нед Прайс впервые прокомментировал поступившие в Вашингтон из Москвы договор и соглашения о гарантиях безопасности, предусматривающие отказ НАТО от расширения на восток, в частности на Украину.
Пока что мы не видели ничего, что развеяло бы нашу обеспокоенность. Всякий диалог и дипломатия должны основываться на принципах взаимности. Они должны отвечать на нашу обеспокоенность относительно российской деятельности,
- сказал в ходе брифинга представитель Госдепа.
Доцент департамента массовых коммуникаций и медиабизнесса Финансового университета при правительстве России Геворг Мирзаян, несмотря на такие заявления Вашингтона, считает, что переговорный процесс всё же идёт. Но не так легко, как хотелось бы.
То, что предъявила Россия, ни разу не является рамочными документами или какими-то проектами соглашений. Нет, это не проекты соглашений. Это перечень российских требований. Ультиматумов, если хотите,
- пояснил Мирзаян в комментарии Царьграду.
В ответ, добавил он, Соединённые Штаты представляют свой перечень требований, после чего стороны начинают думать, где кому в каких вопросах можно пойти на уступки. В итоге рождается компромиссное соглашение.
К этому соглашению США и Россия рано или поздно придут, считает эксперт. Но сейчас "поводов для особого оптимизма нет", полагает он: между странами существуют слишком большие разногласия.

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