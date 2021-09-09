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Миру придется расхлебывать все действия американцев в Афганистане - Путин

09 сентября 2021, 20:55  •  25 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экспериментаторы в спешке покинули страну, оставив своих союзников
Вывод американских войск и союзников Соединенных Штатов из Афганистана стал причиной образования нового кризиса. Его последствия пока что трудно предугадать – неизвестно, как ситуация в республике появлияет на обстановку в регионе и на глобальном уровне в целом, указал президент России Владимир Путин.
9 сентября глава РФ выступил на саммите БРИКС, где отметил, что происходящие в Афганистане события – следствие безответственности в попытках навязать чуждые ценности и строительство привычных Штатам политических институтов с помощью социальной инженерии с полным игнорированием традиций, культурных и национальных особенностей местного населения.
Кампания Соединенных Штатов привела страну к дестабилизации и внутреннему хаосу. Сами авторы двадцатилетнего эксперимента в спешке покидают свой испытательный полигон, бросая подопечных на произвол судьбы.
Однако, указал глава РФ, разбираться и платить за последствия действий, вызванные Соединенными Штатами, приходится всему миру.
Российский лидер отметил, что Москва вместе с партнерами по БРИКС выступает за мир и стабильность в Афганистане, который имеет право на собственное самоопределение. При этом группа из пяти стран крайне не заинтересована в сохранении угрозы наркотрафика из афганской территории, а также выступает за остановку потоков миграции, мирную и достойную жизнь населения Афганистана на своей родине.
Ранее инсайдеры из Вашингтона сообщили о подготовке Белого дома и Кремля к новой встрече Путина и Байдена. Лидеры должны обсудить ситуацию в Центральной Азии и на Ближнем Востоке.

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