Миру предложили "налог на пуканье". Билл Гейтс накормит всех синтетикой, предположил Юрий Пронько. Американский миллиардер указал на проблему выбросов коровами "парниковых газов", что, по его словам, негативно сказывается на экологии, и предложил перейти на так называемую синтетическую говядину.

Американский миллиардер Билл Гейтс заявил о новой угрозе миру. И тут же предложил решение, обратил внимание экономический обозреватель Царьграда Юрий Пронько в программе "Сухой остаток".

Так, заокеанский бизнесмен указал на проблему выбросов коровами "парниковых газов". По его мнению, это крайне негативно сказывается на экологической ситуации.

Выходом может стать значительное сокращение численности этих животных, предполагает Гейтс. При этом, однако, важно и дальше обеспечивать потребности населения планеты в мясе.

Отличной альтернативой, по мнению основателя Microsoft, может стать так называемая синтетическая говядина.

Ведущий "Первого русского" не исключил, что предприниматель поднял эту тему неслучайно - видимо, основательно проспонсировал производителей "зелёного мяса".

Ждёт, когда инвестиции вернутся с прибылью, а заодно будет решён "коровий вопрос". Точнее, вопрос с "налогом на их пуканье", - подчеркнул Пронько.

Таким образом, Гейтс, прикрываясь экологической повесткой, надеется накормить всех людей синтетикой ради собственной выгоды, предположил обозреватель Царьграда.