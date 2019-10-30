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Миру обещали 10 лет потрясений: от революций до роста напряженности

30 октября 2019, 18:24  •  14 • Политика
Миллиардер Рей Далио заявил, что мир ждет 10 лет потрясений - от революций до роста напряженности и краха мировой экономики.
В ближайшие 10 лет мир ждет критическая ситуация из-за взрывного сочетания неэффективной денежно-кредитной политики, а также роста разрыва в благосостоянии людей. Кроме того, свою роль в проблемах мировой экономики сыграет... изменение климата. С подобным заявлением выступил миллиардер, основатель и сопредседатель одного из крупнейших в мире хедж-фондов Bridgewater Associates Рей Далио.
Позицию миллиардера публикует Bloomberg.
Экономический спад Рей Далио в том числе объясняет развитием таких технологий, как искусственный интеллект. Хотя, казалось бы, искусственный интеллект помогает нарастить производительность. Но, с другой стороны, произойдет разрыв в оплате труда и вероятна нехватка рабочих мест.
Проблемой Далио считает и расслоение общества вместе с разницей в идеологических подходах. Он полагает, что все это приводит "к конфликту между капитализмом и социализмом". В результате мировой порядок изменится в ближайшие годы.
Вывод миллиардера прост: он предрекает миру 10 лет потрясений по всем фронтам, от революций до роста напряженности и краха мировой экономики.

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