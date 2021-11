Миру нужна Россия, а не вторая Америка!

Главная опасность не в самом новом фашизме, а в том, что он может стать глобальным поветрием

Всё более частая подмена Западом кодифицированного и общепризнанного международного права некими мутными «правилами» – это попытка подрыва существующего миропорядка в интересах правителей Запада. Они не стесняются демонстрировать, что придерживаются права силы, а не силы права. И считают возможным навязывать другим любые свои «правила».

В очередной раз претензия Запада на роль вершителя судеб мира проявилась в тексте совместной американо-французской декларации, принятой по итогам встречи президентов США и Франции в Риме 29 октября. Даю выдержки из этого документа на двух языках, чтобы желающие могли убедиться в аутентичности текста:

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque

«Соединенные Штаты и Франция признают нашу общую ответственность за руководство разработкой глобальных решений в ответ на коллективные вызовы, включая продолжение сотрудничества между США и ЕС в целях укрепления многостороннего, ОСНОВАННОГО НА ПРАВИЛАХ ПОРЯДКА… Мы будем стремиться к устойчивому глобальному экономическому восстановлению, основанному на справедливой, инклюзивной и ОСНОВАННОЙ НА ПРАВИЛАХ глобальной экономике… Они [США и Франция] поддерживают дальнейший диалог и практическое сотрудничество с партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе, отмечая важность совместных усилий по поддержке ОСНОВАННОГО НА ПРАВИЛАХ МЕЖДУНАРОДНОГО ПОРЯДКА и определению общих подходов к глобальным вызовам».

«The United States and France acknowledge our shared responsibility to lead the development of global solutions in response to collective challenges, including continued U.S.-EU cooperation to strengthen the multi-lateral, rules-based order… We will pursue a sustainable global economic recovery, based on a fair, inclusive, and rules-based global economy…They support further dialogue and practical cooperation with partners in the Indo-Pacific, noting the importance of combined efforts to support the rules-based international order and determine common approaches to global challenges».

Если кто-то думает, что английское выражение rules-based («основанное на правилах») обозначает международное право, то он ошибается. В английском языке существуют устоявшиеся терминологические аналоги того, что на русском называется международным правом: international law (дословно международный закон), international jurisdiction (международная юрисдикция). В этих понятиях чётко и однозначно устанавливается приоритет законов как основы международного права.

Так вот, ни в этом свежем евроатлантическом заявлении, ни в десятках других деклараций, появляющихся на Западе, международного права в его традиционном и общепринятом понимании как свода обязательных для всех стран законов и норм поведения уже давно нет. Вместо этого усиленно навязываются некие «правила», о законности которых заведомо ничего не известно. Тем самым открывается прямая дорога к безграничному произволу.

Представление о том, к чему может привести этот правовой нигилизм мирового уровня, даёт недавний исторический опыт: гитлеровская Германия так же пыталась установить в мире «новый порядок», основанный на её собственных «правилах». Заплачено было за то, чтобы пресечь попытку навязать планете основанную на людоедских «правилах» коричневую власть, десятками миллионов жизней.

Сегодня мы видим появление на Западе новых «сверхчеловеков», стремящихся навязать свой «новый порядок». Однако главная опасность заключается даже не в самом новом фашизме, а в том, что он может стать глобальным поветрием. У стран и народов, которые видят, что Запад все более склонен, что называется, «идти по беспределу», перестав соблюдать любые международные законы, может возникнуть искушение двинуться тем же путём.

Надо ли говорить, что результатом всеобщего правового нигилизма может стать тотальный всепланетный хаос с высокой вероятностью окончательной гибели человеческой цивилизации? Гибелью, намного более вероятной, чем во Второй мировой войне, когда в мире были могучие силы, действовавшие на основе международных законов и посадившие на скамью Нюрнбергского трибунала врагов человечества, эти законы нарушивших. Но если нынешняя западная мода на «новые альтернативные ценности» и ювенильный азарт в стиле «раз им можно, почему нам нельзя» возобладают, сил, способных пресечь всеобщее безумие, уже не будет.

Сегодня уже идут процессы, делающие такую угрозу реальной. Приведу только один пример. С недавних пор у западной пропаганды появилась новая «фишка». Называется она «зона опознавания ПВО» и используется обычно для раздувания темы «агрессивности» не любезных Западу государств.

Некоторое время назад этим активно увлеклись японцы, ставшие вдруг рассказывать всему миру о «вторжениях» российских и китайских военных самолетов в «опознавательную зону ПВО» Японии. И делали это японские пропагандисты в расчёте на беспросветную дремучесть массовой аудитории. До её сведения просто забывали довести, что эти самолеты летали в международном воздушном пространстве, строго соблюдая международное право и, естественно, никуда не вторгались. А так называемая опознавательная зона ПВО – это чистой воды пропагандистская спекуляция, к международному праву никакого отношения не имеющая.

Любая страна, имеющая радиолокатор, уже имеет такую «опознавательную зону ПВО» протяженностью на весь радиус досягаемости радиолуча. Такие «опознавательные зоны ПВО» могут заходить далеко в глубину территории соседних и не только соседних государств. Так, новейшая российская загоризонтная РЛС «Контейнер», находясь на территории РФ, может идентифицировать американские истребители-«невидимки» F-35 над Персидским заливом, то есть на расстоянии нескольких тысяч километров.

Означает ли это, что Россия имеет какие-то юридические основания предъявлять другой стране претензии по случаю полёта её самолетов в этой «зоне опознавания»? Разумеется, нет! Юрисдикция государства заканчивается на его границах, неважно, морских или сухопутных, а всё остальное – это международная зона общего пользования. Так что, если даже луч вашего радара может из Подмосковья достичь Южного полюса, это не значит, что ваша «опознавательная зона ПВО» имеет какое-то значение для тех, кто летает над Антарктидой.

Однако злоупотребление этой пустопорожней терминологией с целью обвинения других стран в агрессивных намерениях продолжает возрастать. В последнее время этим активно занимается Тайвань, обвиняя КНР в «усилении военных приготовлений». А некоторые чересчур доверчивые телеграм-каналы несут эту недобросовестную чужеземную пропаганду дальше в массы:

Обратите внимание на абсурд: «зона ПВО Тайваня» заходит далеко в глубину государственной территории КНР! То есть является незаконной по всем канонам международного права. Конечно, речь идет именно об «опознавательной зоне ПВО», которая, как уже сказано, никого ни к чему не обязывает. И уж во всяком случае полеты китайских самолетов над собственной территорией никак не могут считаться «фактом подготовки к агрессии».

Почему мы об этом так подробно рассказываем? Да потому, что ситуация с самопальными «опознавательными зонами ПВО» – это красноречивый, образцово-показательный пример попытки подмены действующих международных законов высосанными из пальца произвольными «правилами». Перед нами один из случаев покушения на основу основ мирового правопорядка – на общепринятые законы, которым обязаны следовать все государства.

А самое печальное заключается в том, что кому-то азартному сильно хочется поучаствовать в этой «веселухе» с низвержением человечества в пропасть тотального беззакония. И вот уже раздаются голоса о том, что было бы и нам неплохо перенять «передовой зарубежный опыт» и тоже оглашать окрестности бурными протестами по поводу вхождения иностранных самолетов в нашу «опознавательную зону ПВО». И плевать нам на то, что эта зона не прописана ни в каких законах!

Повторяю: это лишь один пример той нехорошей тенденции, которую обнаруживают некоторые не в меру горячие головы. Которым по простоте душевной, видимо, кажется, что если твой враг в дерьме, то и тебе не грех в нём вываляться. Дескать, чем мы хуже? Фактически такие «энтузиасты» предлагают России заделаться второй Америкой в самом худшем смысле слова.