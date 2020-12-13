Миру конец? ВС Азербайджана начали наступление в Нагорном Карабахе - Минобороны Армении

Азербайджанские военные начали наступление в сторону населённых пунктов Хцаберд и Старый Таглар. Кроме этих двух сёл, остальная часть Гадрутского района находится под контролем Вооружённых сил Азербайджана.

В армянском Минобороны отметили, что для подавления активности подразделения карабахской армии обороны вынуждены предпринимать "соразмерные действия".

В Минобороны России информировали о первом случае нарушения режима прекращения огня на территории Арцаха. Он был зафиксирован в Гадрутском районе 11 декабря. При этом российские миротворцы на 23 наблюдательных постах продолжают мониторить ситуацию в круглосуточном режиме, выполняя возложенные на них задачи на территории Нагорного Карабаха.

Миру конец?

Соглашение о завершении боевых действий, продолжавшихся в Нагорном Карабахе с 27 сентября, было подписано 9 ноября. Документ о режиме прекращения огня подписали президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.

В соглашении говорится о том, что конфликтующие стороны останавливаются на занятых ими позициях, а в регион отправляется российская миротворческая миссия. Три района (Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский) перешли под контроль Баку.