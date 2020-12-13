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Миру конец? ВС Азербайджана начали наступление в Нагорном Карабахе - Минобороны Армении
13 декабря 2020, 15:10 • 127 • Политика
Пресс-служба Министерства обороны Армении сообщила, что Вооружённые силы Азербайджана начали наступление в Нагорном Карабахе. Названы населённые пункты, где возобновились боевые действия. Миру конец?
Азербайджанские военные начали наступление в сторону населённых пунктов Хцаберд и Старый Таглар. Кроме этих двух сёл, остальная часть Гадрутского района находится под контролем Вооружённых сил Азербайджана.
В армянском Минобороны отметили, что для подавления активности подразделения карабахской армии обороны вынуждены предпринимать "соразмерные действия".
В Минобороны России информировали о первом случае нарушения режима прекращения огня на территории Арцаха. Он был зафиксирован в Гадрутском районе 11 декабря. При этом российские миротворцы на 23 наблюдательных постах продолжают мониторить ситуацию в круглосуточном режиме, выполняя возложенные на них задачи на территории Нагорного Карабаха.
Миру конец?
Соглашение о завершении боевых действий, продолжавшихся в Нагорном Карабахе с 27 сентября, было подписано 9 ноября. Документ о режиме прекращения огня подписали президент России Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян.
В соглашении говорится о том, что конфликтующие стороны останавливаются на занятых ими позициях, а в регион отправляется российская миротворческая миссия. Три района (Агдамский, Лачинский и Кельбаджарский) перешли под контроль Баку.
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