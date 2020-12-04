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Миру грозит масштабный голод в 2021 году

04 декабря 2020, 22:10  •  162 • Политика
Фото: pixabay.com
Эпидемия коронавируса поставила планету на грань выживания
ООН прогнозирует в 2021 г. тяжелейший со времен окончания Второй мировой войны гуманитарный кризис из-за распространения коронавируса и призывает государства обеспечить организацию средствами на борьбу с голодом. Об этом заявил директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли.
Он напомнил, что за последние четыре года количество граждан в мире, оказавшихся на грани голодной смерти из-за разных военных действий, выросло с 80 млн до 135 млн.
"Но из-за COVID число людей, которые буквально движутся к голодной смерти, выросло со 135 млн до 270 миллионов", – цитирует РИА "Новости" Бизли.
Предстоящий год, исходя из последних цифр и ситуации с пандемией в разных уголках планеты, станет "буквально катастрофическим", подчеркнул представитель ООН.
По его словам, организация уже потратила $19 трлн, но в 2021 г. денег может не хватить, поскольку в мире происходит экономический спад и, соответственно, потребности возросли вдвое. Бизли призвал лидеров стран помочь организации с деньгами, чтобы хотя бы решить проблемы голода и миграции.
Ранее сегодня стало известно, что из-за пандемии коронавируса массовый голод охватил восточные территории индонезийского острова Бали. Как передает Al-Jazeera, виной всему резкое снижения турпотока в регион, связанного с введением ограничительных мер. Отмечается, что на туристическую отрасль приходилось около 60% ВВП острова, однако из-за карантина только летом было потеряно 105 тыс рабочих мест, а уровень безработицы вырос до 5,6%.

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