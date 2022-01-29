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Миру грозит голод из-за нездоровых решений

29 января 2022, 13:40  •  166 • Политика
В Великобритании и США обсуждают очередные риски, которые могут привести к мировому голоду. У журналистов, как водится, виновата Россия. Однако многослойность истории заставляет не только смеяться над очередными обвинениями, но и крепко задуматься.
Американская The Wall Street Journal и британская The Times практически одновременно написали о проблеме падения урожаев, которая грозит всему миру. И в сказанном есть доля правды. Урожайность упадёт из-за нехватки и дороговизны удобрений. Почему так произошло? Причина комплексная, однако, например, британцы настаивают, что виновата Россия - мол, спровоцировала повышение цен на газ, и началось.
Цены на газ росли в результате кризиса на европейском рынке. Фактически политики сами спровоцировали эту ситуацию - мы рассказывали об этом неоднократно. Однако британским журналистам в условиях наращивания агрессии вокруг России выгоднее говорить об иной картине событий.
Как бы там ни было, на проблему низкой урожайности внимание обратить стоит. Действительно, вывоз удобрений ограничила Россия. Китай вовсе запретил продавать фосфорные удобрения за рубеж. Странам Запада следует озаботиться собственной страховкой в подобных условиях. Однако вместо этого так называемый коллективный Запад продолжает бешеную работу печатных станков в США и Европе, принимая нездоровые решения в рамках "зелёной" повестки. Не говоря уже о сомнительных методах регулирования рынка и бесконечной войны санкций, не приносящих никому пользу.

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