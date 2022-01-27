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Миру грозит голод из-за нехватки газа из России: Мнение из Великобритании

27 января 2022, 22:00  •  177 • Политика
Журналист из Великобритании указал на опасность неурожаев и голода из-за нехватки русского газа.
Рост цен на газ в мире может привести к глобальному голоду, полагает журналист британского издания The Times Роджер Бойес.
Природный газ критически важен для производства азотных удобрений, мочевины и аммиачной селитры, которые используются в качестве удобрений для сельского хозяйства. Якобы по этой причине население планеты может остаться без продуктов питания.
При этом британский автор считает, что давление на рынок оказывает Россия: "Россия никогда не исключала возможность использовать поставки газа на Запад в качестве средства давления на него. (…) Российский газ стал инструментом наказания и вознаграждения".
Автор не анализирует причины, по которым страны Запада, в том числе США, Польша и другие государства, сначала противодействовали строительству нового газопровода "Северный поток - 2" в Германию, а теперь вводят санкции для недопущения начала его работы.
Автор отмечает, что фермеры предупреждают о скудных урожаях в новом году. В статье указывается, что с осени 2021 года Китай запретил вывоз фосфорных удобрений. Из-за этого уже начались протесты фермеров в Пакистане из-за нехватки мочевины - это может вызвать сокращение урожая кукурузы, сахарного тростника и пшеницы.
Энергетические проблемы уже поставили жителей Великобритании перед выбором: либо отапливать свои дома, либо есть.
Автор отмечает, что цена газа в декабре 2021 года поднималась до исторических значений в 2150 долларов за 1000 кубометров - это в шесть раз выше допандемийного уровня. Запасы газа в ПХГ Европы и Украины находятся на низких значениях.
Ранее сообщалось, что что официальный представитель Госдепа Нед Прайс "ясно дал понять, что в случае "вторжения" России на Украину "Северный поток - 2" не продвинется вперёд".

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