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Миру — мир. Но если что, пальнём и из Южной Африки

28 октября 2019, 11:09  •  36 • Политика
Россия продемонстрировала способность доставить ядерное оружие в Южную Африку
Автор:
Цыганов Александр
Командующий Дальней авиацией России Сергей Кобылаш заявил, что полёт двух российских стратегических ракетоносцев Ту-160 в ЮАР выполнен для подготовки пилотов. Да-да! Как раз лётчики стратегических бомбардировщиков недостаточно готовы. У нас ведь никак не хватает пилотов для полутора десятков носителей ядерных ракет. Вот и сажаем за штурвал чуть ли не курсантов. Которых и приходится от неизбывной нужды натаскивать на полётах в Южную Африку…
Зачем Африка
Целью данного мероприятия является обмен опытом между лётным составом двух стран,
— полностью владел лицом Сергей Кобылаш.
Так и видишь эту картину: африканские лётчики щёлкают языками, оценивая сноровку русского пилота в обращении с прибором командным пилотажным ПКП-72, а русские споро обучаются вождению истребителей Saab JAS 39 Gripen. Да-да.
Но далее командующий Дальней авиацией всё же сделал достаточно прозрачный намёк на истинную цель сенсационного перелёта: «Подготовка и совершенствование боевой выучки лётных экипажей в выполнении полётов на длительные расстояния и в южных широтах».
Длительные расстояния оставим за скобками — летали, да и летают постоянно наши «стратеги» на тысячи километров, — а вот про южные широты запомним. Они ведь не только иным рисунком созвездий отличаются. И кстати, абсолютно случайно получилось, что ракетоносцы «Василий Решетников» и «Иван Ярыгин» полетали над Индийским океаном ночью, стартовав и приземлившись в ЮАР. Отличаются ещё и тем, что тамошний театр военных действий русским не особенно и знаком. В своё время военное спасение правительства Сальвадора Альенде в Чили оттого и исключилось, что не только расстояния мешали, но и элементарно неясно было, где и как действовать.
В данном же случае военный министр обороны ЮАР Носививе Маписа-Нкакула довольно прямо обозначила наличные обстоятельства:
Прилёт авиагруппы ВКС России осуществлён в рамках взаимодействия между нашими странами и нашими ВВС. Верю, что прилёт самолётов Дальней авиации ВКС России будет способствовать дальнейшему развитию взаимодействия между Россией и ЮАР.
На что генерал-лейтенант Кобылаш ответил:
Надеюсь, что в ближайшем будущем лётчики ВВС ЮАР выполнят дружественный визит в Россию.
Тут надо заметить, что у военных ничего не происходит просто так. Они — не дипломаты, для которых язык — орудие. У них как раз наоборот. И когда предлагается обмен недешёвыми перелётами на 11 тысяч километров — это означает налаживание военного взаимодействия на этой самой дистанции.
Фото: Marcos Salgado/Xinhua/Globallookpress
Да. Но что нужно нам в Южной Африке? С кем там воевать? Помогать свободолюбивому Свазиленду отражать агрессию дружественного нам Мозамбика?
Демонстрация возможностей
Нам с военной точки зрения в Южной Африке ничего не нужно, — ответил на этот вопрос Царьграда военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин. — Что туда самолёты полетели — это демонстрация возможностей нашей дальней стратегической авиации. Демонстрация манёвренных возможностей России, если хотите. Того, что мы на своих самолётах будем летать туда, куда угодно. И там, где угодно, кому угодно сможем запустить ежа в штаны, как говорил Никита Сергеевич Хрущёв.
Базы? О нет!
Это никакая не демонстрация того, что мы там базы развернём, — считает военный эксперт. — Нет, конечно, мы не будем воевать с американцами в Антарктиде, которые там захватили куски территории и пытаются там что-то делать. И охранять морские пути вокруг Африки мы тоже не собираемся. У нас самих есть Северный морской путь, по которому грузы из Азии гораздо проще перегонять, чем идти вокруг Африки.
Стоп! А вот тут стало интересно! Антарктида! Этот континент действительно стоит перед громадным переделом. Достаточно скоро заканчивается международный договор, согласно которому эта совсем южная земля была объявлена чем-то вроде Луны — свободной территорией, на которую ни у кого нет отдельных прав и где осуществляется научное сотрудничество.
Уже сегодня на куски Антарктиды заявляют свои права государства не только южной полусферы, хотя бы формально имеющие отношение к ледовому материку, но и те же США, Япония, да чуть ли не Голландия! Хотя Антарктида, как общеизвестно, открыта русскими моряками, а потому Россия имеет на неё преимущественные права первооткрывателя.
Но мир, как известно, несовершенен. В нём продолжает существовать множество нахальных государств, которые права России признавать не спешат. В том числе и на Антарктиду, открытие которой те же США приписывают некоему своему рыбаку. Примерно на том же основании, на котором приписали честь первого посещения Северного полюса своему Роберту Пири (Robert Edwin Peary) — на основании криков собственной же американской прессы.
Знающим Америку дальнейшего даже не требуется. Антарктида в ходе дальнейшего потепления будет объявлена территорией, где хохлатые пингвины угнетаются кровавым режимом пингвинов императорских, отчего первых надо спасти вводом американских войск, а вторых вразумить бомбардировками американской авиации.
Русских полярников не тронут, конечно. Кроме тех, кто будет вмешиваться в выборы президента США. Немножко санкций, да, — но все ведь теперь знают, что русским они… Ну, в общем, девушкам по пояс будут.
И тут… Русские ракетоносцы. Поволжье — Каспий — Иран — Индийский океан — ЮАР. Ракеты Х-101 на пять с половиною тысяч километров летающие, после чего способные попасть в форточку. И есть ещё ракеты Х-102, делающие всё то же самое, но — с ядерной боеголовкою.
Собственно, всё по визиту двух Ту-160 в Южную Африку…

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