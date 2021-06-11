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Мировые СМИ резко раскритиковали Зеленского за преследование Медведчука
11 июня 2021, 08:05 • 171 • Украина
Иностранные СМИ продолжают осуждать диктатуру и преследование оппозиции в Украине. Так, немецкая газета Neues Deutschland пишет, что обвинения председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в госизмене и избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста — яркий пример политического преследования оппозиции на Украине.
Кроме того, с помощью СНБО Зеленский ввел персональные санкции против лидера ОПЗЖ.
А американское издание The National interest опубликовало просто сокрушительный материал авторитетного аналитика, сотрудника Института Катона Теда Карпентера о демократии в Украине и отношениях Вашингтона и Киева.
Эксперт указывает, что во времена Зеленского ситуация на Украине стала еще хуже, чем была во время президентства Порошенко. Карпентер резко отмечает, что США необходимо развеять свой давний миф о том, что Украина — это процветающая демократия.
В свою очередь, европейская редакция «Радио Свобода»* признала процесс над Медведчуком политической расправой.
Судебный процесс по делу лидера оппозиции может стать самым громким политическим делом в Украине за последние годы, — подчеркивает редакция.
Международная газета Financial Times отмечает, что Медведчук стал мишенью для политического преследования украинской власти.
«Мы строим страну без олигархов. Мы убиваем идею олигархической системы в нашей стране» — это своего рода смелая фраза, которая помогла кандидату в президенты Зеленскому, тогда еще комику, одержать убедительную победу еще в 2019 году. Но с тех пор, как он вступил в должность, почти не было признаков того, что Зеленский выполнил свои обещания, чтобы действительно встряхнуть работу Украины», — пишет BBC NEWS.
В России также обеспокоены ситуацией с притеснениями и преследованием оппозиции в Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что сейчас на Украине очень опасно заниматься политикой, исходя из необходимости выстраивания хороших отношений с Россией.
Также он отметил, чтобы занимать такую позицию и в интересах Украины наладить отношения с Россией, надо иметь политическое мужество.
Новость о том, что ООН официально назвала нарушением прав человека санкции Зеленского против трех украинских каналов «112 Украина», NewsOne и ZiK, а также преследования властью председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука, вызвала большой резонанс в мировых СМИ
А в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает период с 1 февраля по 30 апреля, отмечается, что законопроекты, которые были направлены на установление наказания за «коллаборационизм», также вызывают обеспокоенность.
В ООН считают, что такие инициативы не отвечают международным стандартам на свободное выражение мнения, мирных собраний и объединений.
Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет.
Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.
26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.
20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.
Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.
За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.
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