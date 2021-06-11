Мировые СМИ резко раскритиковали Зеленского за преследование Медведчука

Иностранные СМИ продолжают осуждать диктатуру и преследование оппозиции в Украине. Так, немецкая газета Neues Deutschland пишет, что обвинения председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука в госизмене и избрание ему меры пресечения в виде домашнего ареста — яркий пример политического преследования оппозиции на Украине.Кроме того, с помощью СНБО Зеленский ввел персональные санкции против лидера ОПЗЖ.А американское издание The National interest опубликовало просто сокрушительный материал авторитетного аналитика, сотрудника Института Катона Теда Карпентера о демократии в Украине и отношениях Вашингтона и Киева.Эксперт указывает, что во времена Зеленского ситуация на Украине стала еще хуже, чем была во время президентства Порошенко. Карпентер резко отмечает, что США необходимо развеять свой давний миф о том, что Украина — это процветающая демократия.В свою очередь, европейская редакция «Радио Свобода»* признала процесс над Медведчуком политической расправой.Судебный процесс по делу лидера оппозиции может стать самым громким политическим делом в Украине за последние годы, — подчеркивает редакция.Международная газета Financial Times отмечает, что Медведчук стал мишенью для политического преследования украинской власти.«Мы строим страну без олигархов. Мы убиваем идею олигархической системы в нашей стране» — это своего рода смелая фраза, которая помогла кандидату в президенты Зеленскому, тогда еще комику, одержать убедительную победу еще в 2019 году. Но с тех пор, как он вступил в должность, почти не было признаков того, что Зеленский выполнил свои обещания, чтобы действительно встряхнуть работу Украины», — пишет BBC NEWS.В России также обеспокоены ситуацией с притеснениями и преследованием оппозиции в Украине. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков считает, что сейчас на Украине очень опасно заниматься политикой, исходя из необходимости выстраивания хороших отношений с Россией.Также он отметил, чтобы занимать такую ​​позицию и в интересах Украины наладить отношения с Россией, надо иметь политическое мужество.Новость о том, что ООН официально назвала нарушением прав человека санкции Зеленского против трех украинских каналов «112 Украина», NewsOne и ZiK, а также преследования властью председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука, вызвала большой резонанс в мировых СМИА в отчете Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, который охватывает период с 1 февраля по 30 апреля, отмечается, что законопроекты, которые были направлены на установление наказания за «коллаборационизм», также вызывают обеспокоенность.В ООН считают, что такие инициативы не отвечают международным стандартам на свободное выражение мнения, мирных собраний и объединений.Напомним, 2 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет.Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.