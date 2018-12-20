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Мировые СМИ отреагировали на большую пресс-конференцию Путина

20 декабря 2018, 22:24  •  161 • Политика
Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, данная им по итогам 2018 года, привлекла чрезвычайное внимание крупнейших западных СМИ.
При этом такие информагентства, как Bloomberg, CNN и BBC, каждое в своих эфирах, посвященных данному знаковому мероприятию, акцентировало внимание на разном.
Американский телеканал CNN обратил внимания на комментария главы российского государства по ситуации в Сирии. Агентство Bloomberg, несмотря на свою ориентированность на экономические новости, уделило особое внимание словам Путина по поводу личной жизни.
Британская телерадиокомпания BBC и вовсе организовала прямую трансляцию пресс-конференции Путина. После того, как российский президент ответил на вопросы сограждан, его слова разобрали с участием эксперта.
Обо всем этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на новостной обзор "Известий".

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