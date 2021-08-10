Мировые СМИ о новом правительстве Молдавии

«Новое правительство обещает полностью переориентировать Молдавию на Запад»

Спустя полгода Молдавия наконец получила настоящее, а не временное, с урезанными правами, правительство. Учитывая большинство в парламенте пропрезидентской партии PAS, не было никаких сомнений ни в том, что правительство это утвердят, ни в том, что оно будет самым «проевропейским».

Западные СМИ отметили и первый, и второй факт.

По мнению Washington Post, пропрезидентская партия в Молдове смогла победить лишь благодаря обещаниям улучшить отношения с Евросоюзом и победить коррупцию.

«Нынешнее правительство имеет чрезвычайно важную миссию, чтобы показать миру, что Республика Молдова может управляться честными, решительными людьми»,

– цитирует издание выступление нового премьер-министра Натальи Гаврилицы и уверяет, что эта маленькая и самая бедная страна в центре Европы вполне готова «к проведению радикальных реформ».

Новое правительство, отмечает The Washington Post, обещает кроме борьбы с коррупцией полностью переориентировать Молдавию на Запад, заменив отношения с Россией более тесными отношениями с Евросоюзом.

Информационное агентство Associated Press уверяет, что партия Майи Санду, получившая большинство в новом парламенте, не только «имеет большую общественную поддержку», но и «законодательное превосходство», а в стране «нет никаких видимых внутренних препятствий для проведения радикальных реформ».

«Запланированные антикоррупционные реформы основаны на сильной общественной поддержке, будущем полном контроле над государственными учреждениями и открытости западных партнёров для оказания помощи. Поэтому сопротивление старой системы столкнётся с большими трудностями»,

– цитирует АР молдавского политолога Диониса Ченушу.

И напоминает – Молдова в скором времени получит от Евросоюза 600 миллионов евро, которые предназначены на экономическое восстановление страны. Однако деньги эти Кишинёв увидит лишь в том случае, если начнёт судебные и антикоррупционные реформы.

А международное агентство Reuters уточняет – кроме европейских денег Молдавия получит ещё и кредит от Международного валютного фонда, новому правительству необходимо лишь продемонстрировать «западным партнёрам», что страна твёрдо выбрала европейский путь и разворота на Восток не случится, а правительство намерено выполнить все свои обещания.

Но самым главным обещанием главы нового правительства на Западе считают обещание вести Молдавию по пути в Европу, не отклоняясь от намеченного «западными партнёрами» курса.