Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Соловьёв задал простой вопрос штабу Тихановской
"За плотно закрытыми дверьми": Кто помог Лукашенко подавить "рево...
Киев в недоумении, зачем ракетный корабль ЧФ назвали «украинским именем»
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС ка...
Главная / Политика

Мировые лидеры обеспокоились здоровьем Навального

20 августа 2020, 23:55  •  55 • Политика
Алексей Навальный. Фото: AP/ТАСС
Париж уже предложил ему медицинскую помощь и убежище
Судьба оппозиционного блогера Алексея Навального, попавшего сегодня в больницу из-за возможного отравления, сильно разволновала западных лидеров. На эту тему уже успели высказаться канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и его американский коллега Дональд Трамп.
Так, хозяин Белого дома заявил, что в Белом доме следят за ситуацией. По его словам, в администрации не владеют какой-либо информацией о том, что Навальный якобы был отравлен, передает "Интерфакс".
В свою очередь, фрау Меркель выразила поддержку семье ярого критика Кремля и предложила любую медпомощь, если из РФ придет соответствующий запрос.
Более разговорчивым оказался глава Пятой Республики. Мусью Макрон назвал сообщения о российском оппозиционере "тревожными" и выразил обеспокоенность ситуацией. Пожелав ему выздоровления, он также предложил родственникам Навального врачебные услуги Франции и даже более того – убежище.
"Мы будем чрезвычайно бдительны в отношении расследования, которое будет вестись. Я надеюсь, что он будет спасен. И мы окажем всю необходимую поддержку, чтобы это сделать", – цитирует РИА "Новости" француза.
Напомним, ранее "Утро.ру" сообщало об экстренной госпитализации господина Навального, летевшего из Томска в Москву. Самолет срочно сел в Омске, и блогер был доставлен в местную горбольницу. Точного диагноза медики пока не называют. Известно, что у него не обнаружено признаков инфаркта, инсульта и коронавируса. Также опровергнута появившаяся в СМИ информация о якобы отеке мозга у оппозиционера.
Врачи лишь подтверждают, что Навальный находится в коме и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.
Как позже вечером сообщил телеграм-канал Mash, сотрудники полиции приехала в село Кафтанчиково под Томском, где накануне госпитализации отдыхал блогер. Правоохранители посетили дом на улице Зеленая, администрацию Заречного сельского поселения и пляж, т.е. прошлись "строго по маршруту, который вчера проделал" Навальный. Полиция опросила очевидцев и выяснила, как он провел время.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



55
Источник
Похожие новости
20 августа 2020, 22:05
"Очень странные дела": Главный канал Беломайдана переключился на Навального
20 августа 2020, 20:15
"Будет расследование": В Кремле высказались о состоянии Навального и версии отравления
20 августа 2020, 22:05
Путин хохотал: министр финансов сделал признание о своей работе - видео
20 августа 2020, 22:05
В Крыму недовольны: Зеленский нашел возможность "вернуть" полуостров
20 августа 2020, 22:05
Скандал вокруг "отравления Навального": Неочевидных игроков назвал Армен Гаспарян
20 августа 2020, 22:05
Минфин мешает отменить транспортный налог. Хотя мы действительно платим дважды - Шапарин
Новости партнеров
 
Выбор дня
20 августа 2020, 22:05
"Очень странные дела": Главный канал Беломайдана переключился на Навального
20 августа 2020, 22:05
Скандал вокруг "отравления Навального": Неочевидных игроков назвал Армен Га...
20 августа 2020, 22:55
«Он сидел в машине на пассажирском сиденье»: свидетель сообщил об отсутствии Ефремова...
20 августа 2020, 23:55
Жён насиловать, детей калечить: Журналист показал ужасающую рассылку минских провокат...
20 августа 2020, 22:05
Минфин мешает отменить транспортный налог. Хотя мы действительно платим дважды - Шапа...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 августа 2020, 01:20
Оппозиция Белоруссии не удержалась: В состав совета включили профессионального русофоба - Пушков
16 августа 2020, 19:05
"Гнать с должности без пенсии": Белорусского дипломата, поддержавшего беспорядки, назвали предателем
19 августа 2020, 00:15
"Мягкий намёк" Путина о Белоруссии: Серия переговоров с лидерами ЕС как план президента
16 августа 2020, 22:45
"Даже мёртвый - не отдам": Финальный жест Лукашенко ошеломил толпу. Таким Батьку ещё не видели
16 августа 2020, 06:15
Украинский нацист Ярош подтвердил, что готовил белорусских боевиков
19 августа 2020, 00:15
Очередной звонок Путину: Что сообщили Лукашенко из Кремля?
15 августа 2020, 12:50
В украинском порту повторилась история с Бейрутом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.