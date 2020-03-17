Мировые биржи могут закрыть на 2 недели из-за коронавируса - Марат Баширов

Политолог Марат Баширов считает, что велика вероятность закрытия всех основных мировых бирж уже на этой неделе. По всей видимости, каникулы по коронавирусу затронут и финансистов, размышляет спикер в своём авторском телеграм-канале "Политджойстик".

Более того, Марат Баширов считает, что такие каникулы необходимы, поскольку лихорадка на фоне непонимания происходящего лишь ухудшает ситуацию.

"То, что происходит, не имеет никакого отношения к принципам их работы: паника зашкаливает, и нет никаких объективных оценок реального положения дел в компаниях, - пояснил Баширов. - Остановка на две недели поможет аналитикам, брокерам, клиентам и эмитентам акций, облигаций и так далее спокойно выстроить свои планы работы. А сейчас получается, что и надо перестраивать производственные процессы и реагировать на биржевые судороги".

Добавим, ситуацию на рынке, помимо нефтяного кризиса после развала сделки ОПЕК+, усугубляет именно коронавирус. И если нефть - более-менее регулируемый процесс, то с коронавирусом и другими естественными сдержками конкурировать сложнее.