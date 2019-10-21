Мировоззрение Зеленского созрело из контактов людей, которые заказывали его на корпоративы - украинский политолог

Неожиданное заявление сделал известный украинский политолог, экономист Геннадий Балашов. На его YouTube-канале появилась запись под названием "Зеленский не управляет государством". На видео эксперт рассуждает о неспособности действующего украинского лидера даже жесткий приказ отдать.

При этом Балашов прямо указывает, что "мировоззрение Владимира Зеленского как политического деятеля за последние 20 лет созрело из контактов людей, которые заказывали его на корпоративы". "То есть это высшее руководство коррумпированного государства. Это те люди, которые были в состоянии заплатить несколько десятков тысяч за его концерт или вызвать его на корпоратив, чтобы он там покривлялся", - обращает особое внимание политолог.

По мнению эксперта, именно с этими людьми и "общался все время", а также "продолжает общаться" Зеленский. Отвечая на свой же вопрос, откуда эти люди берутся, политолог просто объясняет: "Когда-то на дне рождения они знакомились".

Балашов уверен, что голова украинского гаранта "заполнена этими контактами" - и он не видит тех, кто внизу, то есть простой народ, рядовых украинцев: "А что там у нас нового внизу?"

"Но зато он четко знает, где находится Коломойский (украинский олигарх Игорь Коломойский, с которым связывают финансирование избирательной кампании Зеленского. — Ред.), где живет Хорошковский (глава СБУ при президенте Викторе Януковиче Валерий Хорошковский. — Ред.). Тем более что живут они, судя по всему, в одном доме", - резюмирует политолог.