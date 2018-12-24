«Мировоззренческий тоталитаризм»: в России прокомментировали публикацию данных журналистов Sputnik в The Sunday Times

Газета The Sunday Times в своей статье опубликовала личные данные сотрудников британского бюро Sputnik. В материале издания депутат шотландского парламента призывает отобрать их активы. В посольстве России в Великобритании призвали ОБСЕ обратить внимание на публикацию и провели аналогию с украинским сайтом «Миротворец». Как отметили в Совфеде, таким образом газета борется с альтернативными источниками информации и создаёт угрозу для жизни журналистов.

The Sunday Times опубликовала имена и фотографии сотрудников британского бюро новостного агентства Sputnik с указанием должностей. В материале издания также приводится предложение члена парламента Шотландии Алекса Коул-Хэмилтона отобрать активы журналистов.

«Другие страны заняли более жёсткую позицию в отношении активов российских граждан, чем мы в Великобритании. Правительство Великобритании должно ещё раз взглянуть на то, что можно сделать», — сказал он.

В заголовке статьи указывается, что депутат считает агентство «кремлёвскими марионетками». В материале утверждается, что Москва якобы использует RT и Sputnik в качестве политических инструментов.

Доказательств этой точки зрения не приводится, однако газета напоминает, что российские журналисты одни из первых опубликовали данные Anonymous об Integrity Initiative.

«Российский англоязычный новостной канал RT и интернет-радиостанция Sputnik, базирующаяся в Эдинбурге, были одними из первых, кто сообщил о подробностях взлома, который произошёл 5 ноября. Это вызвало подозрение, что Россия стояла за этим взломом и использовала свои СМИ, чтобы усилить эффект от него», — говорится в статье. При этом авторы вновь не объясняют, на чём основаны такие «подозрения».

Напомним, в ноябре хакерская группа Anonymous выложила в открытый доступ внутренние документы программы Integrity Initiative, запущенной правительством Великобритании, предположительно, в 2015 году.

На выделяемые королевством £2 млн в год, объединённые в «кластеры» известные личности и медийные персоны поддерживали в своих странах антироссийскую риторику. В первую очередь медиаперсонам ставится задача убедить британцев в «преступных намерениях России».

«Убедить широкую общественность в правильности этой версии — большая проблема. В случае Великобритании это во многом связано с принятым в обществе понятием о принципах «честной игры». У многих просто в голове не укладывается, как руководство такой огромной, а также, по всей видимости, цивилизованной и культурной страны, как Россия, могло вести себя таким образом. Особую роль играет то, что Россия, естественно не только отрицает свою причастность к этим инцидентам, но и проявляет «готовность оказать помощь в любом расследовании», — говорится в одном из опубликованных документов.

В статье The Sunday Times приводятся слова сотрудника Institute for Statecraft Бена Ниммо, который ежемесячно получал от Integrity Initiative £2,5 тыс. По его словам, сотрудники RT не могут называться журналистами, так как в уставе МИА «Россия Сегодня» говорится «об обеспечении национальных интересов России в информационной сфере»

Однако представитель Sputnik отметил, что устав МИА «Россия сегодня» не распространяется на агентство.

«Это заразная эпидемия «красные под кроватью» (выражение о мнимой опасности коммунизма времён Холодной войны — RT), стремительно охватившая британские медиа. Ежедневные и ложные обвинения направлена на то, чтобы ввести реальные ограничения на деятельность Sputnik и законные дела в Великобритании. Такие отвлекающие факторы не изменят нашу решимость рассказывать зрителям невысказанное», — сказал он.

Давление на Sputnik, по мнению его сотрудницы Джоанны Росс, чьи данные также были опубликованы, связано с состоянием информационной войны, которая ведётся против России.

«Можно было этого ожидать, потому что мы привыкли в спутнике, что нас называют «помощники Кремля», «девушки Путина» — была такая статья два года назад. К сожалению мы находимся сейчас в информационной войне», — сказала она RT.

Росс предположила, что статья The Sunday Times может быть связана с недавней публикацией Sputnik по Integrity Initiative.

«То, что мы делаем здесь в Sputnik Эдинбурга — это работа журналистов. Мы раскрываем некоторые истории, естественно, которые не нравятся британскому государству. Но в любой демократии должна быть свобода прессы. И, оказывается, сегодня в Великобритании и других западных странах свободы прессы нет», — добавила она.

«С наступающим 1933 годом вас»

Публикацию The Sunday Times прокомментировала главный редактор RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

«Таймс» публикует поимённый список наших британских журналистов с фотографиями под заголовком о «кремлёвских марионетках». С наступающим новым тысяча девятьсот тридцать третьим годом вас, май бритиш френдз», — написала Симоньян в своём Telegram-канале.

Напомним, в этот год в Германии к власти пришёл Адольф Гитлер, который тогда же издал указ «О защите народа и государства», по которому были ограничены свобода слова, свобода прессы и свобода собраний.

Симоньян также напомнила, что и в уставах западных СМИ включены пункты о соответствии внешней политики иностранных государств.

«BBC: «(Канал) должен отражать Соединённое Королевство, его культуру и ценности». Deutsche Welle: «Мы используем нашу надёжность, чтобы содействовать репутации Германии». BBG (Организация, которой принадлежат Голос Америки и Радио Свобода): «(Вещательные стандарты должны) соответствовать широкому спектру целей международной политики США. Потому что если пропаганда прописана в уставе, то она — ценности. А никакая вам не пропаганда», — добавила она.

В российском посольстве в Великобритании сравнили публикацию The Sunday Times с действиями украинского портала «Миротворец», на котором публикуются личные данные несогласных с официальной украинской позицией.

«Полагаем, что публикация личных данных журналистов в «лучших традициях» одиозного киевского сайта «Миротворец», призывы конфисковать имущество СМИ должны также привлечь внимание ОБСЕ», — сказал пресс-секретарь диппредставительства.

Напомним, что украинские журналист Олесь Бузина и политик Олег Калашников были убиты вскоре после публикации их данных, в том числе адресов, на сайте «Миротворец».

О том, что публикация личных данных журналистов газетой The Sunday Times может создать угрозу для жизни журналистов, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Это уже вмешательство в личную жизнь журналистов», — сказала она.

Газета The Sunday Times нарушила журналистские нормы и тем самым опровергла миф о непредвзятой западной прессе, убеждён первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Дмитрий Песков: У Путина феноменальная память. Он запоминает большое количество цифр, два раза прочитав текст «Для чего эта публикация делается? Зачем раскрываются персональные данные? Вся эта легенда о западной нейтральной, независимой прессе, которой нас кормили десятками лет те же самые западные идеологи оказалась на проверку блефом», — сказал он RT.

По его мнению, такое давление на RT и Sputnik оказывается в связи с тем, что эти СМИ предоставляют западным читателям альтернативную точку зрения.

«Если бы они видели, что информация, которую дают эти два СМИ, неинтересная, фальшивая, они бы даже не обращали внимание, посмеялись бы как над жёлтой прессой... Они боятся этой правды, страшно боятся», — подчеркнул он.

«Занимаются борьбой с конкурентами»

Публикация личных данных журналистов проходит в рамках борьбы с альтернативными точками зрения, убеждён директор Центра геополитических экспертиз Валерий Коровин.

«Нетерпимость, абсолютный идеологический и мировоззренческий тоталитаризм. И жёсткая расправа с инакомыслием, будь то религиозное инакомыслие средневековья, идеологическое инакомыслие советских времён или геополитически иная позиция нынешних», — отметил он в разговоре с RT.

Происходящее в отношении журналистов Sputnik в Великобритании можно охарактеризовать как часть информационной и гибридной войны Соединённого Королевства против России, считает заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров.

«Никаких демократических норм, процедур и правил, принятых в приличном обществе, давно в Великобритании в отношении России никто не соблюдает. И The Times тем более. Они занимаются борьбой с конкурентами, которые дают другую информацию слушателям и предоставляют возможность видеть более объективную картину мира», — сказал он RT.

Точка зрения СС

Напомним, 20 декабря британский медиарегулятор Ofcom заявил, что телеканал RT якобы нарушил вещательный кодекс. Маргарита Симоньян, комментируя эти «нарушения», отметила их несостоятельность.

«Просто чтобы вы понимали уровень бреда. Первое. Британский Ofcom считает, что в RT нарушили законы вещания, потому что дали в эфир и «не подвергли сомнению» заявления российского Министерства обороны по Сирии», — написала она в своём Telegram-канале.

Кроме того, подчеркнула Симоньян, британский медиарегулятор потребовал предоставить «альтернативную точку зрения» в материале про украинский детский конкурс в честь дивизии СС «Галичина».

«А также мы рассказали о конкурсе детского рисунка в честь дивизии СС «Галичина» и «не представили альтернативной точки зрения». То есть, надо полагать, точки зрения СС. Я не шучу», — добавила она.

В ответ на эти действия Ofcom в отношении RT Роскомнадзор инициировал проверку BBC World News. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что к британскому BBC «у многих на протяжении длительного времени копилось много вопросов».

«В Москве у разных ведомств неоднократно появлялись вопросы в отношении конкретных материалов, конкретных эпизодов с освещением событий, связанных с Российской Федерацией, с освещением того, что происходит в Сирии и внутри России», — сказал Песков.