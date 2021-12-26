Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путина услышали: мир обсуждает, как президент России назвал женщин
Посол США в Москве перешёл на личности, говоря о гарантиях для России
«Даже дети будут сыпать песок в баки танков». В «Свободе» поняли, что Запад их с...
Пётр Толстой не побоялся сказать правду о сегрегации: "Это отвратительно&qu...
Главная / Аналитика

Мировой порядок перестал работать на США и теперь помогает России и Китаю

26 декабря 2021, 09:50  •  89 • Аналитика
© РИА Новости / Вера Монахова
Нет такого комментария или статьи, главную мысль которых нельзя было бы уместить в одну фразу. Например, такую: по мнению двух американских экспертов, либерализм (он же демократия) загнал себя в безвыходное положение. Почему? Сопротивляясь нелибералам и авторитариям (а это Россия, Китай, многие другие страны плюс свои республиканцы и подобные им европейцы), этот их либерализм, оказывается, вынужден сам стать таким авторитарным, что какая тут демократия.
А прочее — подробности, но в них, как всегда, главная прелесть. Все детали приводить не будем (речь об исключительно длинной, жалостной и даже слезливой статье в Foreign Affairs), но немножко можно. Хотя бы потому, что авторы говорят о настоящем кризисе всего миропорядка, а нам, живущим на этой планете, тот тоже, вообще-то, интересен.
Одна хорошая подробность — насчет того, как несчастье начиналось. Было это, конечно же, в 90-е годы, когда кто-то решил, что победил СССР и весь социалистический блок в холодной войне. И вот тогда эти как бы победители начали радостно создавать единый открытый глобальный мир.
Однако в прежнем мире было проще: каждая сторона противостояния сидела на своей хорошо огороженной территории с двумя разными экономиками и системами ценностей. Никто из США не размещал глобального масштаба производства в Советском Союзе — а после 90-х начала складываться система, в которой экономики, например, США и Китая все больше сливались воедино, да это касалось и России, и всего мира. И ситуация такая стала источником роста и процветания тех же США и стран Евросоюза, хотя не только их.
Итак, миров стало не два или три, а один — причем с едиными и поначалу не сильно контролируемыми информационными потоками. И тут "некоторые государства, такие как Китай, смогли эффективно получить доступ к выгодам либерального миропорядка, не принимая требования политического либерализма", говорят наши авторы. И ведь не один Китай "не принимает требований" — таких стран и людей оказалось множество. И все они начали свободно высказываться, делиться с миром идеями, как будто так и надо.
Вот тут и возникла та самая ловушка, с которой мы начали разговор: Запад сильно удивился и обиделся, что его требования и нормы не принимаются стопроцентно, и администрация плохого республиканского Джорджа Буша избрала "милитаризированную версию продвижения демократии". Так обозначают бушевские войны наши авторы. Кстати, их зовут Александр Кули и Дэниэл Нексон — к крупным звездам политологии не относятся, но мыслят ясно.
Давайте посмотрим, что происходит. Слово "либерализм" означает "свобода", авторитаризм — это ровно обратное. Демократы (они же либералы) — это светочи свободы. Свобода — ответ на все вопросы, то, чего больше всего хотят сами люди, независимо от того, где они родились, так? А тут неправильные режимы злонамеренно не дают своим подданным обрести свободу, и страны типа США начинают давить весь мир своей "милитаризированной версией" таковой. Бомбы и санкции за свободу — это примерно как пчелы против меда, получается. То есть пчелы (Буш) попались неправильные?
Все, на самом деле, еще хуже, объясняют нам авторы статьи. Хуже потому, что сегодня ясно: "либеральный миропорядок лучше работает на авторитарные режимы, чем на либеральные демократии". Потому что нехорошие режимы и люди, повторим, открыто и свободно высказывают свои идеи по всему миру через какие угодно каналы, прежде всего информационные. И почему-то эти идеи многим в мире очень нравятся.
Итак, Россия и Китай, а еще Виктор Орбан (Венгрия) и — страшно сказать — Дональд Трамп в США, и еще многие, очень многие что хотят, то и думают и даже говорят. Так что сейчас угроза либералам исходит уже не столько извне, сколько изнутри.
Знаете, на что это похоже? На наконец-то свободный (либеральный) рынок идей и практик, возникший в 90-е. На рынок, где рядом со свободой на прилавок выложено что-то, называемое авторитаризмом. И люди почему-то предпочитают второй товар. Тут надо разбираться: или мы, земляне, на самом деле свободу люто ненавидим — и поборникам таковой надо быть скромнее: терпеть и объяснять нам, что делать то, что мы хотим, лучше, чем то, что не хотим. Или — тут кто-то перепутал этикетки. И там, где написано "свобода", надо было писать что-то другое.
Как получилось, что либеральный миропорядок в неуемном стремлении заставить всех быть свободными породил — прежде всего на своей домашней территории — настоящий концлагерь, да еще и пытается эти практики навязать всем? Вот просто навскидку, из потока информации — о том, что такое американская наука с ее якобы академическими свободами: сегодня "даже Эйнштейна заткнули бы криками и записали в еретики, если бы он восстал против мутной политически корректной, не подлежащей дискуссиям "окончательной науки" по части перемен климата или действенности противоковидных мер".
И не будем лишний раз повторять то, о чем сами же западники (но не либералы) только и пишут: о насильственном развале семей, о ненависти к религии, расистских погромах, "культуре отмены" несогласных… Это мы им, что ли, такое устроили?
И последнее — насчет миропорядка. Два наших автора с тяжелым вздохом сообщают нам: угроза своего — западного — плюс нашего "нелиберализма" такова, что "любая попытка справиться с этим кризисом потребует политических решений, которые будут явственно нелиберальны или потребуют новой редакции либерального миропорядка".
То есть ловушка захлопнулась. Ощеренные свободолюбцы в попытках сдержать оппонентов дошли до таких степеней введения несвободы, что им теперь остается лишь удвоить репрессии. А нам — надеяться, что либеральный концлагерь будет сам себя уничтожать, не заражая наш нормальный мир.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



89
Источник
Похожие новости
25 декабря 2021, 09:20
Путина услышали: мир обсуждает, как президент России назвал женщин
23 декабря 2021, 10:05
Китай покажет нам всем, что такое настоящие санкции
24 декабря 2021, 08:50
Как Евросоюз намерен развалить Россию
25 декабря 2021, 09:20
Горбачев увидит еще много удивительного
24 декабря 2021, 19:55
России незачем морозить Европу — она справляется сама
23 декабря 2021, 10:05
Путин подвел окончательную черту под гибелью СССР
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 декабря 2021, 01:05
Украинский политик не сдержался и перешёл на русский после слов Путина: "Враг у ...
26 декабря 2021, 05:10
План наступления на США прост. Русский мат в три хода описал Баранец
26 декабря 2021, 01:05
Мария Захарова ответила на "разоблачение" бежавшей из России Любови Соболь
26 декабря 2021, 08:40
ЕС потребовал 300 миллиардов от России: Это один из крупнейших споров в истории
26 декабря 2021, 02:50
Денег слишком много? Чиновники под шумок выписали себе премии
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 декабря 2021, 08:10
"Свалить из "проклятой Рашки": Пронько о сигнале Путина для элит
20 декабря 2021, 08:35
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
21 декабря 2021, 14:55
"Это их вина!": Путин несколько раз ударил по трибуне на коллегии в Минобороны
25 декабря 2021, 00:35
На Украине начали прозревать? В Киеве обвинили США в циничном и подлом обмане
24 декабря 2021, 20:30
"Циркон" ударил залпом. Полковник запаса намекнул: "Это значит только одно"
25 декабря 2021, 04:05
"Это только начало": В Британии заявили об экономическом кризисе из-за России
20 декабря 2021, 01:00
Не простояла и суток: Катастрофа с главной ёлкой Мариуполя попала на видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.